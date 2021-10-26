Kafirun Suresi ve Anlamı Nedir? Kafirun Suresi Nasıl Okunur? Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?
Kafirun suresi Mekke’de döneminde inen ve Müslüman alemi için oldukça önemli olan bir suredir. Kafirun suresi Müslümanların şirkten uzak durmasını öğütler. Peki Kafirun Suresi ve Anlamı Nedir? Kafirun Suresi Nasıl Okunur? Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?
Kafirun suresi ve anlamı, tüm İslam alemi için oldukça önemlidir. Mekke'de indirilen Kafirun suresi Müslümanlar için önemli öğütlerde bulunur. 6 ayetten oluşan Kafirun suresinde şirkten uzak durulması gerektiği anlatılır. Peki Kafirun Suresi ve Anlamı Nedir? Kafirun Suresi Nasıl Okunur? Kafirun Suresi Ne İçin Okunur? İşte Kafirun suresi ve anlamı…
Kafirun Suresi Nasıl Okunur?
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
1- Kul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.
2- Lâ a'budu mâ ta'budûn.
3- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.
4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.
5- Velâ entum âbidûne mâ a'bud.
6- Lekum dînukum veliye dîn.
Kafirun Suresi Meali:
(1) De ki: 'Ey inkârcılar!
(2) Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.
(3) Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
(4) Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
(5) Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
(6) Sizin dininiz size, benim dinim banadır.'
Kafirun Suresinde Ne Anlatılır?
Kafirın suresi, Maun suresinden sonra Fil suresinden önce indirilmiştir. Mekke'de indirilen Kafirun suresi Kureyşliler Hz. Peygamber'den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istedikleri zaman gönderilmiştir. Hz. Peygamber bu teklifin üzerine “Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişlerdir. Bunun üzerine Kafirun suresi inmiştir.
Kafirun suresi ve anlamı tefsirlere göre bu şekildedir.