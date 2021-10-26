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Ali Yerlikaya: 65 yaş üstü aşılamada üçüncü dozda yüzde 75’e geldik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Zeytinburnu Belediyesi'nce Maltepe Mahallesi'nde yapılan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Yerlikaya, “65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın birinci, ikinci, üçüncü doz aşıları mükemmel. Ellerinden öpüyorum. 1’nci doz yüzde 92, ikinci doz aşının oranı yüzde 90, üçüncü dozda da yüzde 75’e geldik” dedi.

Ekleme: 26.10.2021 - 15:34 Güncelleme: 26.10.2021 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya: 65 yaş üstü aşılamada üçüncü dozda yüzde 75’e geldikPandemi dönemiyle birlikte sağlıkta büyük önem taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerine Zeytinburnu Belediyesi bir yenisini daha kazandırdı. Zeytinburnu Belediyesi Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Maltepe Mahallesi'nde 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanları ve ilçe protokolü katıldı. Selamlama konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

"Covid-19 musibetine karşı hiçbir vatandaşımızdan bir kuruş para almadan bu noktaya geldik"

Vali Ali Yerlikaya, "Bu bilmediğimiz, dünyayla beraber tecrübe ederek öğrendiğimiz ve aşıyla beraber de artık 'Sana karşı güçlüyüm' dediğimiz Covid-19 musibetine karşı hiçbir vatandaşımızdan bir kuruş para almadan bu noktaya geldik. Aşıdan para alıyor muyuz? Zinhar almıyoruz. Yatan hastamızdan, yoğun bakımdan almıyoruz. Dünya'da bizim bu salgınla mücadelede verdiğimiz bu hizmeti bu şekilde destansı veren ülke sayısı yok denecek kadar az. Kahraman bir kesimimiz var. Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz. Onların hakkını ödeyemeyiz" dedi.

"65 YAŞ ÜZERİ ÜÇÜNCÜ DOZDA YÜZDE 75'E GELDİK"

Yerlikaya, "65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın birinci, ikinci, üçüncü doz aşıları mükemmel. Ellerinden öpüyorum. 1'nci doz yüzde 92, ikinci doz aşının oranı yüzde 90, üçüncü dozda da yüzde 75'e geldik. Biz beğenmiyoruz. Buradan büyüklerimize selam ediyoruz. Üçüncü doz aşılarımızda da 1 ve 2'nci doz oranını yakalayalım" ifadelerini kullandı.

Arısoy, "Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin 1 yıldır hemşerilerimizin hizmetinde"

Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin 1 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Buranın benim açımdan iki güzel tarafı var. Bir tanesi Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na adaylığımda hemşerilerimle konuşurken gezerken arkamda gördüğünüz sitede hemşehrilerimle bir araya gelmiştik. Onların ilk talepleri Maltepe Mahallemize bir aile sağlığı merkezi kazandırılmasıydı. Biz seçim kampanyamızı tamamladık. Hemşehrilerimizin büyük desteği ile Zeytinburnu'na hizmet etmek üzere yola koyulduk. İlçe sağlık müdürümüzle yaptığımız ilk görüşmede Havva Hanım Maltepe Mahallesi'nde bir Aile Sağlığı Merkezinin eksikliğinin kendilerini zora soktuğunu söyledi. Bu gördüğünüz alan Zeytinburnu Belediyesi'nin mülkiyetinde. İstanbul'a örnek gösterilecek bu alanı Aile Sağlığı Merkezi olmayan mahallemize kazandırmak istedik. 1 yıldır hemşehrilerimizin, komşularımızın hizmetinde. Bugün bu güzel Aile Sağlığı Merkezinin resmi açılışındayız" dedi.


MEMİŞOĞLU, "ZEYTİNBURNU'NDA YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE AŞILAMA BEKLİYORUM"

Zeytinburnu'nda 18 Aile Sağlığı Merkezi'nin yarısının belediyenin yaptığını ifade ederek Başkan Ömer Arısoy'a teşekkür eden İstanbul İl Sağlık
Müdürü Kemal Memişoğlu ise "Salgında şunu gördük. Dünyada sağlık hizmeti sunan ülkeler içinde en iyilerden bir tanesiyiz. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde son 20 senede büyük bir değişimle. Aşı konusunda Zeytinburnu'nda 1. Doz aşılarda yüzde 76, ikinci doz aşılarda yüzde 67'deyiz. Burada yüzde 80'in üzerinde bekliyorum. Çünkü Zeytinburnu hem belediye başkanı, hem ilçe sağlığı hem de kaymakamıyla şansı bir ilçe" diye konuştu.
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