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Savunma Sanayii'nde önemli gelişme! SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla büyük fark yarattığı savunma sanayiinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i paylaştı. Demir, sosyal medya hesabından, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!" ifadeleriyle ŞİMŞEK'in hedefi imha ettiği görüntüleri paylaşt

Savunma Sanayii'nde önemli gelişme! SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
Ekleme: 25.10.2021 - 00:02 Güncelleme: 25.10.2021 - 00:18 / Editör: Ozge Selin
Savunma Sanayii'nde önemli gelişme! SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
Türkiye, özellikle İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze 'ŞİMŞEK'i paylaştı.

SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi


İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK'İN ÖZELLİKLERİ

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan ŞİMŞEK sistemi genel özellikleri:

45 dakika havada kalma süresi

Azami hız 350+ kts

50 ft (15 m) ile 20.000 ft (6100 m) irtifa arasında görev

Menzil 70+ km

Fırlatıcı ile kalkış

Paraşüt ile karaya veya denize iniş

Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

Askeri standartlara uyumluluk

Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dâhil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyeti

Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği

Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş

Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi kaydetme ve sonradan oynatabilme

Kayan harita

Faydalı Yükler:

• Pasif Radar İz Arttırıcı - Luneberg Lens
• Aktif Radar İz Arttırıcı
• Skor Kaydedici Sistem (SKS)
• IR İz Arttırıcı (Hot Nose)
• İz Dumanı
• OTS Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)

Faydalı Yük Entegrasyon Çalışmaları:

• Karşı Tedbir Fırlatma Sistemi
Savunma Sanayii'nde önemli gelişme! SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
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