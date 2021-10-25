ABD'nin açıklaması sonrası dolar ve altında flaş düşüş!

BD başta olmak üzere 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin 18 Ekim tarihli ortak açıklamasına yönelik Türkiye'nin sert tepkisi üzerine ABD ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden açıklama geldi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit eder' denildi.Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi, sözleşmeyi kabul eden ülkenin herhangi bir şekilde iç işlerine karışılmayacağını ifade ediyor.Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti.DÜŞÜŞE GEÇTİLERTüm bu yaşanan gelişmeler piyasaya olumlu yansıdı.Peş peşe gelen açıklamalar sonrası bu sabah saatlerinde 9,82 TL'yi gören dolar, 9,59 seviyesine çekildi. Euro 11,15'e, gram altın ise 557 TL'ye kadar düştü.