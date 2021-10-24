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PKK medyasına ödül üstüne ödül! CHP'li Özel ve TTB Başkanı Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organlarına ödül verildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi. Ödül törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

PKK medyasına ödül üstüne ödül! CHP'li Özel ve TTB Başkanı Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organlarına ödül verildi
Ekleme: 24.10.2021 - 23:48 Güncelleme: 24.10.2021 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
PKK medyasına ödül üstüne ödül! CHP'li Özel ve TTB Başkanı Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organlarına ödül verildi
Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törende PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews'e de ödül verildi.

CHP'Lİ ÖZEL DE TÖRENDE
Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler katıldı.

TTB Başkanı Fincancı
TTB Başkanı Fincancı
Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur'a 'Rafet Genç Haber Ödülü', Jinnews'ten Filiz Zeyrek'e '2020 yılı Röportaj Ödülü' verilirken, TTB Başkanı Fincancı da Dayanışma Ödülü'nü aldı.

MİMARLAR ODASI'NIN İZİNDE
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Mimarlar Odası, bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül vermişti.



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PKK medyasına ödül üstüne ödül! CHP'li Özel ve TTB Başkanı Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organlarına ödül verildi
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