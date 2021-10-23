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Mavi renkli valizden FETÖ'nün darbe planı çıktı! Haritalar ve uydu görüntüleri bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe hazırlıkları kapsamında bombalanacak kamu kurumları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelin işaretlenmiş uydu görüntüleri ve darbe girişimde yer alacak isimlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar, Akıncı Üssü'nde ele geçirilen valizde bulundu.

Mavi renkli valizden FETÖ'nün darbe planı çıktı! Haritalar ve uydu görüntüleri bulundu
Ekleme: 23.10.2021 - 15:59 Güncelleme: 23.10.2021 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Mavi renkli valizden FETÖ'nün darbe planı çıktı! Haritalar ve uydu görüntüleri bulundu


Darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde başarılı olamayacaklarını anlayan darbeciler, cep telefonu ve tablet gibi dijital materyali parçalayıp darbe planının da arasında bulunduğu delilleri kırpma makinesinden geçirdikten sonra yaktı.

Bu şekildeki suç delillerini karartma işlemi, firari eski askeri hakim binbaşı Kurtuluş Kaya'nın başında bulunduğu bir grup FETÖ'cü askeri hakim ve savcının gözetiminde yapıldı.

Elebaşı Fetullah Gülen'e onaylatıldıktan sonra uygulamaya konulan ve darbecilerin imha ettiği darbe planından geride kalan dokümanlar, Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra 143. Öncel Filo Komutanlığı ek hizmet binasının koridorundaki mavi renkli valizde çok sayıda uydu görüntüsü ve el yazısı not buldu.

İnceleme sonucunda valizdeki harita görüntüleri ve el yazısı notların, 15 Temmuz darbe girişimi planının parçaları olduğu belirlendi.

BOMBALANAN KURUMLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİ
Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinden alınan ve A3 boyutunda basılan uydu fotoğraflarının arasında Başkan Erdoğan'ın darbe akşamı ailesiyle bulunduğu Marmaris'teki otel yerleşkesinin farklı açılardan çekilen görsellerinin de olduğu görüldü.

Darbecilerin üzerine "Ankara Saray" diye not düştüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık konutu, Dışişleri konutu, TÜRKSAT, TBMM, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Huber Köşkü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türk Telekom ve Yenimahalle MİT yerleşkesinin detaylı koordinat bilgilerinin yer aldığı işaretlenmiş uydu fotoğrafları da aynı valizde bulundu.

HARİTALARDA DARBECİLERİN PARMAK İZLERİ ÇIKTI
Söz konusu kurumlara ait uydu görüntüleri ve bunlara ilişkin istihbarat bilgilerinin, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in talimatıyla eski yarbay Veli Bilgin ve eski yüzbaşı Ali Pehlivan tarafından hazırlandığı belirlendi.

Uydu görüntülerinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da firari Adil Öksüz başkanlığında Konutkent'teki 3 katlı villada yapılan darbeye hazırlık toplantısında bombalanacak kurumları belirlemek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Haritalarda sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ile 15 Temmuz gecesi Ankara'da bazı noktaları bombalayan pilotların parmak izleri çıktı.

Uydu görüntüleri alınan kurumlardan Polis Özel Harekat Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı ile Meclis, darbeci pilotlarca bombalandı. Saldırılarda 68 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı.

MİT yerleşkesi, Genelkurmay Kavşağı ve Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesine de helikopterlerle saldırı düzenlendi.

DARBENİN EL YAZISI NOTLARI

Akıncı Üssü'nde ele geçirilen darbe planına ait dokümanların arasında ihanet girişiminde yer alacak askerlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar bulundu.

Başkan Erdoğan'ın alıkonulması için görevlendirilen eski albay Fırat Alakuş ve onun komutasındaki özel kuvvetler personelinin isimlerinin yazılı olduğu "CB-Fırat.." ile başlayan "3 nolu delil poşetinde çıkan A4 kağıdında", darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz ve konsey üyelerinin parmak izi tespit edildi.

El yazısı notlarda Başkan Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbeye karşı çıkabilecek komuta heyeti ile dönemin bakanlarının kimler tarafından alıkonulacağı ve bu eylemin hangi personelle yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı.

Alıkonulacak isimlerin hangi üslerde tutulacağı ve başlarında kimin bulunacağına dair planlar da ele geçirilen dokümanlara yansıdı.
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