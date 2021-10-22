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Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi
Ekleme: 22.10.2021 - 16:52 Güncelleme: 22.10.2021 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" denildi.
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