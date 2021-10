Daha güvenli bir Instagram hesabı için 8 ipucu

Instagram hesabınızın hackerların eline geçmesinden korkuyorsanız, güvenlik ayarlarınızını güçlendirmenizde fayda var.Instagram hesabınızın saldırıya uğramasını veya kötüye kullanılmasını önlemek için güncellemeniz ve değiştirmeniz gereken birkaç ayar bulunuyor.Siber saldırılara karşı savunmasız kalmak istemiyorsanız, hesabınızı güvende tutmanın en iyi yollarını öğrenmelisiniz.GÜÇLÜ E-POSTA ŞİFRESİBirinin e-posta hesabınıza erişim sağladığı an, diğer tüm hesaplarınıza da erişim kazandığı andır. Bu nedenle, e-posta servis sağlayıcıları, e-posta hesabı şifrenizi arada sırada değiştirmenizi ve güvenli tarafta olmak için “iki adımlı doğrulamayı” etkinleştirmenizi önerir.İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMAİki faktörlü kimlik doğrulama, Instagram'ınızı güvence altına almanın harika bir yoludur, bu seçeneği etkinleştirdikten sonra hiç kimse şifrenizi bilse bile hesabınızı hackleyemez.Uygulamayı açın, hesabınıza giriş yapın ve Ayarlar menüsünü ziyaret edin.Açılan menüde İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması seçeneğini bulun ve dokunun.Güvenlik Kodu Gereksin seçeneğine dokunarak etkinleştirin ve ardından Aç seçeneğini seçin.Hesap sahibinin siz olduğunu doğrulamak için telefonunuza gönderilen 6 haneli kodu uygulamaya girin.INSTAGRAM PAROLANIZI GÜNCELLEYİNInstagram'a kaydolurken her zaman güçlü bir şifre seçmenizin önerildiğini fark edeceksiniz.Evcil hayvanınızın adı, göbek adınız veya telefon numaranız gibi bilgiler kolayca bulunabileceğinden kaçınmak en iyisidir.Büyük ve küçük harflerin yanı sıra karakterler ve sayıların bir kombinasyonu önerilir. Örneğin, "Zencefil" kelimesini “G!nG8r!!” şekline getirerek siber korsanların işini zorlaştırabilirsiniz. Ayrıca belirli aralıklarla şifrenizi değiştirmeyi unutmayın.DİĞER CİHAZLARDAN ÇIKIŞ YAPINHerkese açık veya paylaşılan bir bilgisayar kullandığınızda, cihazdan uzaklaşmadan önce Instagram hesabınızdan çıkış yaptığınızdan emin olun. Ayrıca, kimlik bilgilerinizi girdikten sonra “beni hatırla” diyen bir açılır pencere görünecektir; üzerine tıklamayın.KONUM ERİŞİMİNE İZİN VERMEYİNKendinizi kimlik hırsızlığından korumak ve hesabınızın kimlik bilgilerini çevrimiçi suçlulardan gizlemek için atabileceğiniz bir diğer önemli adım, Instagram için konum servislerinizin kapalı olduğundan emin olmaktır .FAKE HESAPLARI KABUL ETMEYİNInstagram sayfanızı "gizli" olarak ayarlamak, sizi takip etmek isteyen herkesi inceleyerek güvenliğinizi korumanın iyi bir yoludur.Profiliniz herkese açık olsa bile, niyetlerinden emin değilseniz şüpheli takipçileri her zaman engelleyebilirsiniz.Daha güvenli bir Instagram hesabı için 8 ipucu #3LİNKLERE TIKLAMAYINInstagram söz konusu olduğunda genel kural, size DM yoluyla gönderilen bir linki asla açmamaktır.Bazı bilgisayar korsanlarının, cihazınızdaki dosyalara tam erişim sağlayacak kötü amaçlı yazılımları gizlemek için bağlantılar kullandığını unutmayın."HAKKINDA" SEÇENEĞİNDEN FAYDALANINHerhangi bir Instagram hesabını takip etmeden önce kapsamlı bir arka plan kontrolü yapmanızı sağlayan “Bu Hesap Hakkında”yı kontrol ettiğinizden emin olun.Bu aracı kullanmak için Profil düğmesine tıklayın, “Bu Hesap Hakkında” seçeneğine tıklayın ve mevcut bilgileri okuyun.