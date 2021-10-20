Kapalıçarşı'da hareketli günler! Ziyaretçi sayısı 100 bini buldu!

Dünyanın en eski çarşısı Kapalıçarşı’da, altın hareketliliği yaşanıyor.Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte kalabalıkla karşılaşan Kapalıçarşı, pandemi dönemindeki günlük 15-20 bin ziyaretçi sayısına fark attı.10 binlerde giden günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere çıktı.ALTIN YÜKSELİŞİNE BAĞLANIYORBu duruma altın fiyatlarında hareketliliğin ve yurt dışı uçuşlarının açılmasının etki ettiği düşünülürken, Kapalıçarşı'da röportah veren bir vatandaşın kar etmek için sabah 6'dan itibaren elinde dövizle alanda beklediği anlar akıllara geldi.ELLERİNDE ALTIN VE DÖVİZLE PİYASA TAKİP EDİYORLARYalnızca altın alım satımı değil döviz alım satımı için de tercih edilen Kapalıçarşı'da vatandaşlar ellerinde altın ve dövizle piyasa takip ediyor.Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı yı hareketlendirdi #3"ALTIN ALIP SATMAK İSTEYENLER, KAPALIÇARŞI'YI TERCİH EDİYOR"Ziyaretçi sayılarına ilişkin de açıklama yapan Özboyacı, "Pandemi döneminde ziyaretçi sayısı çok azalmıştı, 15 - 20 binlere düşmüştü. Uluslararası kapıların açılmasıyla turistler yeniden gelmeye başladı. Şuanda günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı. Son dönemde altın fiyatlarında da sert hareketler görülüyor. Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı’yı tercih ediyor. Kapalıçarşı altın üretiminin merkezi konumunda bulunuyor. Düğün alışverişleri için vatandaşlar çarşıya geliyor." diye konuştu."İSTANBUL'A GELEN TURİSTLERİN İLK DURAĞI"Kapalıçarşı’nın turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Kapalıçarşı’nın inşasına 1461 yılında başlandı. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliği taşıyor. Burada yaklaşık 66 sokak var, 23 kapı var, 2 bin 489 adet dükkan var. Kapalıçarşı başta kuyumculuk olmak üzere hediyelik eşya, deri, halıcılık gibi sektörleri barındırıyor. İnsanlar buraya geldiklerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerden birisi bu çarşı." ifadelerini kullandı.