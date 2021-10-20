  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kapalıçarşı'da hareketli günler! Ziyaretçi sayısı 100 bini buldu!

Altın fiyatlarındaki hareketlilikten fayda etmek isteyen vatandaşlar, Kapalıçarşı'da yoğunluk oluşturdu. Çarşının günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.

Ekleme: 20.10.2021 - 03:20 Güncelleme: 20.10.2021 - 03:21 / Editör: Ozge Selin
Kapalıçarşı'da hareketli günler! Ziyaretçi sayısı 100 bini buldu!Dünyanın en eski çarşısı Kapalıçarşı’da, altın hareketliliği yaşanıyor.

Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte kalabalıkla karşılaşan Kapalıçarşı, pandemi dönemindeki günlük 15-20 bin ziyaretçi sayısına fark attı.

10 binlerde giden günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere çıktı.

ALTIN YÜKSELİŞİNE BAĞLANIYOR
Bu duruma altın fiyatlarında hareketliliğin ve yurt dışı uçuşlarının açılmasının etki ettiği düşünülürken, Kapalıçarşı'da röportah veren bir vatandaşın kar etmek için sabah 6'dan itibaren elinde dövizle alanda beklediği anlar akıllara geldi.

ELLERİNDE ALTIN VE DÖVİZLE PİYASA TAKİP EDİYORLAR
Yalnızca altın alım satımı değil döviz alım satımı için de tercih edilen Kapalıçarşı'da vatandaşlar ellerinde altın ve dövizle piyasa takip ediyor.

Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı yı hareketlendirdi #3

"ALTIN ALIP SATMAK İSTEYENLER, KAPALIÇARŞI'YI TERCİH EDİYOR"
Ziyaretçi sayılarına ilişkin de açıklama yapan Özboyacı, "Pandemi döneminde ziyaretçi sayısı çok azalmıştı, 15 - 20 binlere düşmüştü. Uluslararası kapıların açılmasıyla turistler yeniden gelmeye başladı. Şuanda günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı. Son dönemde altın fiyatlarında da sert hareketler görülüyor. Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı’yı tercih ediyor. Kapalıçarşı altın üretiminin merkezi konumunda bulunuyor. Düğün alışverişleri için vatandaşlar çarşıya geliyor." diye konuştu.

"İSTANBUL'A GELEN TURİSTLERİN İLK DURAĞI"
Kapalıçarşı’nın turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Kapalıçarşı’nın inşasına 1461 yılında başlandı. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliği taşıyor. Burada yaklaşık 66 sokak var, 23 kapı var, 2 bin 489 adet dükkan var. Kapalıçarşı başta kuyumculuk olmak üzere hediyelik eşya, deri, halıcılık gibi sektörleri barındırıyor. İnsanlar buraya geldiklerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerden birisi bu çarşı." ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Diyarbakır'da sergi gezeceğine Haliç'i temizle'
Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
Hulki Cevizoğlu: CHP jakobenizm yapıyor Kılıçdaroğlu tehdit ediyor
Pfizer-BioNTech aşısında sevindiren gelişme! 12-18 yaş grubunda yüzde 93 oranında etkili
ABD'de mucize gibi olay! Düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar ile ilgili iğrenç mesajlar!
Togo'daki dörtlü zirve sonrası ortak bildiri! 'Terör örgütleri arasında ayrım yapılmayacak'
Katliam gibi kaza! Kamyon nehre devrildi: 50 ölü
İstanbul'da Beşiktaş'a büyük şok! Sporting'den 4 gollü galibiyet!
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti
Dışişlerinden AB'ye tepki: Türkiye'ye karşı sorumluluklar göz ardı edildi
19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Şişli'de devrilen kamyonette can pazarı! Sürücü yaralandı
Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a duygusal mektup
Dışişleri Bakanlığı ve KKTC'den GKRY, Yunanistan ve Mısır'ın ortak açıklamasına net tavır: Yok hükmündedir.
HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik
Bu okul yıllık 5 milyon lira ciro yapıyor: Mezunları işsiz kalmıyor
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz
Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan
Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan
Eskişehir'de zorlu mesai: En az 2 hafta durmadan yanıyor

Eskişehir'de zorlu mesai: En az 2 hafta durmadan yanıyor

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir