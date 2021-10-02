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Süleyman Soylu: PKK'ya bu yıl sadece 39 kişi katıldı

Süleyman Soylu: PKK'ya bu yıl sadece 39 kişi katıldı

PKK'ya katılımlar hakkında konuşan Bakan Soylu, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl ise 39 katılım olduğunu duyurdu

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:49
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:50
Süleyman Soylu: PKK'ya bu yıl sadece 39 kişi katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konuları değerlendirildi.

Bakan Süleyman Soylu, toplantıda terör örgütü PKK'ya katılımlar hakkında önemli açıklamalada bulundu.

"YILDA BİNLERCE KATILIM OLURKEN, BU YIL 39 KİŞİ KATILDI"

Son dönemlerdeki katılım sayısının oldukça azaldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı." ifadelerine yer verdi.


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