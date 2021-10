Artık tüm İstanbul onu tanıyor! Boji'nin inanılmaz yolculuğu: Bir günde 29 durak, 30 kilometre

Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı. Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor. Boji'nin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi. Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Bu sayede Boji'nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi. Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu.



KOLAYCA TAKİP EDİLİYOR



Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü. Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti. Boji tüm yolculuk kurallarına vakıf, inen yolculara yol veriyor, bekleyip tren içine geçiyor sakin bir şekilde içeri geçip kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Boji yolcular tarafından da çok seviliyor.





"BOJİ'NİN BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ Mİ DİYE KONTROL EDİYORUZ"



Metro İstanbul İşletme Müdürü Ömer Taşkara, Boji'yi anlık olarak takip ettiklerini belirtirken, "Boji, sakin ve huzurlu bir köpek. Aynı zamanda özgür ruhlu bir köpeğimiz. Boji'nin aç mı susuz mu olduğunu kontrol edebilmek için trenlerimizde hangi bölgede olduğunu tespit edebilmek için bir çip taktırdık. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzman ekiplerinin destekleriyle birlikte bir çip taktırdık. Boji'yi anlık olarak takip edebiliyoruz. Müşteri İlişkiler Müdürlüğümüzün telefonunda uygulama var. Bu uygulama üzerinden Boji'yi takip edebiliyoruz. Günde hemen hemen tüm İstanbul'u geziyor. T4 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, M4 Kadıköy - Tavşantepe hattımızı belli aralıklarla kullanıyor. Şu an Boji uygulama üzerinden Göztepe durağında gözüküyor. Boji bugün Göztepe'den bindi Kartal'da indi. Kartal'dan tekrar binip Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'de indi tekrar Tavşantepe'den Bostancı istasyonuna gitti. Az önce de aldığımız bilgiye göre Bostancı'dan binip Göztepe istasyonu civarında. Boji çok hızlı geziyor, başına bir şey gelmiş mi diye kontrol etmek amacıyla çipleri taktık. Uygulama telefona yüklü, en son baktığımızda Bostancı'da olduğunu anlık olarak takip edebiliyoruz. Uygulama tamamen Boji'ye özel Boji'yi takip amaçlı kullanıyoruz" dedi.





"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"



Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Bence çok güzel. Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi.



Mustafa Kaya is "Böyle uslu bir yolcumuz var yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.