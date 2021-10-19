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Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvaleti kullanması gerektiğini düşünen bir kadın, birkaç dakika sonra bir benzin istasyonunda doğum yaptı. Kaitlyn Fullterton, Temmuz ayında kocası Sergio ile araba kullanırken tuvalete gitme dürtüsü hissettiğinde, herkesin yapacağı gibi, ondan kenara çekmesini istedi.

Ekleme: 19.10.2021 - 16:40 Güncelleme: 19.10.2021 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!
Hamile olduğunu zaten bilen Kaitlyn, olağandışı bir şey hissetmediği için aklına hiç gelmeyen bir durum yaşadı. Eşi Sergio, Teksas, Beasley'de bir dinlenme durağında durdu ve Kaitlyn tuvaleti kullanmak için içeri girdi.

Ancak sadece 10 dakika sonra, tam bir şok ve şaşkınlık içinde, yeni doğan oğullarını doğurmuştu. O sırada ABC ile konuşurken , 'Yolda daha da ilerledik ve bir baskı hissettim, tuvalete gitmem gerektiğini düşündüm. Su basıncını hissettim, fakat suyumun geldiğini o an anlamamıştım.'

'10 DAKİKA İÇİNDE TEK BAŞINA DOĞURDU'

Benzin istasyonu tuvaletinde Kaitlyn kasılmalar yaşamaya başladı ve bebeğin yolda olduğunu hissetti. İnanılmaz bir şekilde, Kaitlynn tamamen kendi başına doğum yapabildi.

Bebek doğduktan sonra, tuvaletteki diğer kadınlar Kaitlyn'e iyi olup olmadığını sordular, o da içlerinden birinin gidip Sergio'ya yeni doğum yaptığını söylemesini istedi.

Sergio, 'Telefonumdaydım ve 10 dakika sonra bir kadın geldi ve 'Hey, karın yeni doğum yaptı' dedi ve ben de 'Ne! Yok canım?''

'İnanamadım' diye ekledi.

'SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ'

Sağlık ekipleri gelip Kaitlyn'i ve Callihan adını verdikleri bebeği bir kez daha hastaneye götürdüler. Neyse ki, hem Kaitlyn hem de Callihan'ın sağlık durumları oldukça iyiydi.

Çift, küçük çocuklarının dünyaya olağandışı girişi hakkında bir TikTok videosu hazırladı ve o zamandan beri neredeyse 20 milyon kez izlendi. Diğer TikTok kullanıcıları, Kaitlyn'i övgü ve tebrik yağmuruna tuttu.
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