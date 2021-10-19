Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da yaşanan olay kelimenin tam manasıyla kan dondurdu. Şanlıurfa Karaköprü ilçesi Mehmetçik mahallesinde mezarlıkda mezarların arasında bir çanta fark etti ve olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler çantayı açtıklarında şoke oldu. İçinden 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebek cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlıkta yaşandı.MEZARLIKTA ÇANTA FARK EDİLDİİddiaya göre mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, mezarların arasına bırakılmış bir çanta fark etti.ÇANTANIN İÇİNDEN BEBEK CESEDİ ÇIKTIÇantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çantayı açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çantanın içerisinde bir bebekolduğunu gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi.ERKEK BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİOlay yerine giden sağlık ekipleri erkek olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta ve çanta üzerinde inceleme başlattı.ÖLMEDEN Mİ YOKSA ÖLDÜKTEN SONRA MI BIRAKILDIĞI BELLİ DEĞİLBebeğin ölmeden mi yoksa öldükten sonra mı bölgeye bırakıldığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri bebek ile çantayı bırakan kişi ya da kişileri belirlemekiçin çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor