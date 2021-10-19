  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da yaşanan olay kelimenin tam manasıyla kan dondurdu. Şanlıurfa Karaköprü ilçesi Mehmetçik mahallesinde mezarlıkda mezarların arasında bir çanta fark etti ve olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler çantayı açtıklarında şoke oldu. İçinden 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebek cesedi çıktı.

Ekleme: 19.10.2021 - 17:22 Güncelleme: 19.10.2021 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı
Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlıkta yaşandı.

MEZARLIKTA ÇANTA FARK EDİLDİ

İddiaya göre mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, mezarların arasına bırakılmış bir çanta fark etti.

ÇANTANIN İÇİNDEN BEBEK CESEDİ ÇIKTI

Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çantayı açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çantanın içerisinde bir bebek
olduğunu gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

ERKEK BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri erkek olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta ve çanta üzerinde inceleme başlattı.

ÖLMEDEN Mİ YOKSA ÖLDÜKTEN SONRA MI BIRAKILDIĞI BELLİ DEĞİL

Bebeğin ölmeden mi yoksa öldükten sonra mı bölgeye bırakıldığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri bebek ile çantayı bırakan kişi ya da kişileri belirlemek
için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Bu okul yıllık 5 milyon lira ciro yapıyor: Mezunları işsiz kalmıyor
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz
Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan
İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki! PKK'nın yanında duruyor...
CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti diktatördü? Hani basın özgürlüğü?
Simone Kaslowski ve Daron Acemoğlu'ndan TÜSİAD toplantısında tepki çeken sözler
Ankara'da 2,5 yılın karnesi! Büyükşehir'de vaat çok icraat yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Küresel Sorunlar, Küresel Çözümler Gerektiriyor”
Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim”
Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?
Türk düşmanı, Yunan dostu medyadan aynı manşet! Türkiye'ye skandal suçlamalar!
Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu! Sunucuyu suçlu buldular...
'Türkiye’den bir hacker, Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi'
Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum’un açılışına video mesaj!
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler
17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığı kendini böyle savundu: Rızasıyla geldi

17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığı kendini böyle savundu: Rızasıyla geldi

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...

Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...

Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje!

Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir