Metaverse Nedir? Metaverse Teknoloji Dünyasının Gündeminde

Metaverse Nedir?



Neden metaverse bu kadar popüler oldu?



Facebook Neden Metaverse ile İlgileniyor?



Facebook tarafından yayınlanan 10 bin metaverse işçisi alınacağı duyurusuyla patlama yapan sorulardan bir tanesi oldu. Gelecekte internetin en büyük yatırım aracığını düşünen büyük şirketler tarafından üzerine çalışan Metaverse bizlere sanal yaşam deneyimi sunacak.Metaverse Sanal Gerçeklik (Virtual Reality VR) teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak görülmektedir ama çoğu yatırımcı Metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu öne sürmektedir. Modern akıllı telefonlar 1980'lerin küçük cep telefonlarına oranla nasıl duruyorsa Metaverse'in de sanal gerçeklik teknolojisi için o olduğuna inanıyor. Bilgisayar başında olmak yerine, Metaverse'de bütün dijital ortamların birbirlerine bağlandığı bir sanal dünyaya sadece kulaklık, gözlükten oluşan bir ekiple girebilirsiniz. Çoğunlukla bilgisayar oyunları için kullanılan günümüzdeki sanal gerçeklikten farklı olarak, Metaverse ile girilen kurgulanmış evrende, iş yapabilir, oyun oynayabilir, sinema salonuna gidebilir veya sadece gezinebilirsiniz de. Bu evrende kendinizin bir yansıması gibi olan üç boyutlu bir karakter yaratıp onu kullanabileceği belirtilmektedir. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olduğu için Metaverse için üzerinde anlaşılmış belirli bir tanım bulunmamaktadır.Dijital dünyada ve arttırılmış gerçeklikte her birkaç yılda bir bazı konular gündeme oturmaktadır fakat genelde bunlar kısa bir süre unutulup sona ermektedir. Şimdilerde ise varlıklı yatırımcılar ve büyük teknoloji şirketleri arasında metaverse ile ilgili inanılmaz bir heyecan bulunmakta. Eğer söylenildiği gibi internetin gücü gelecekte var olmaya devam ederse diye, hiç kimse geri kalmak istemeyip bu yatırımlara ilgi göstermektedir. Özellikle bilgisayar oyunlarındaki sanal gerçeklik teknolojisinde kaydedilen gelişmeler ve cihazlar arası biletişim özelliğinin ihtiyaç duyulan seviyelere yaklaşmasıyla, ilk defa teknolojinin de bu sisteme uygun olduğu öngörülmektedir.Metaverse evreni Facbook'un en önemli önceliklerindenbiri haline geldi. Oculus setiyle Facebook sanal gerçekliğe büyük bir adım attı. Ve rakiplerine oranla daha ucuz alternatiflerini üretti. Bazı uzmanlara göre ucuz satış kararıyla kâr edememeyi bile göze almış olabilir. Facebook sosyal platformlar ve gerçek dünyayla ikili iletişim kuranlar dahil, iş yerleri için de sanal gerçeklik uygulamaları geliştirmeye çalışmaktadır.