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İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında "Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı" şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamalara başvurmasını taksici temsilcileri, yargıya taşıyacak.

İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak
Ekleme: 19.10.2021 - 17:01 Güncelleme: 19.10.2021 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, İBB'nin yaptıklarının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini belirten Aksu,'Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz.' diye konuştu.

İBB'nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

'KANUNA AYKIRI'

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise İmamoğlu'nun seçim zamanında kendilerini ziyaret ettiğinde, tarife, korsan taksi gibi bir takım hukuk dışı sorunların ortak masa kurularak çözüleceğini söylediğine dikkati çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendilerini ziyaret ettiğinde, 'Sizin bedel ve alım satım vergisi ödeyerek aldığınız bu ticari plakalarınız, sizin emeklilik garantiniz. Muhatabınız devletse devlet, belediyeyse belediye. Bunlara karşı muhakkak bu plakanızı koruyun arkadaşlar' diye telkinde bulunduğunu anlatan Telli, İmamoğlu'nun da başka bir ziyaretinde, UKOME toplantısında STK temsilcilerine yetki verileceğini söylediğini ama buna rağmen kendisi bir kooperatif başkanı olduğu halde İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 senedir UKOME toplantısına alınmadığını kaydetti.

İmamoğlu'nun 81 ilde bir örneği olmayan belediyelerin taksi işletmesi uygulamasını yapmak istediğini ifade eden Telli, 'Bizim nasıl vatandaş olarak herhangi bir otobüs alıp İETT hattında ücretli yolcu taşımacılığı yapmamız kanuna aykırı ise belediyelerin de taksi işletmeciliği yapması kanuna aykırıdır.' dedi.

'İMAMOĞLU GÜNDEME GETİRİYOR'

'Su zammı, Dolmabahçe-Levazım Tüneli ve otobüslerin arızalanması gibi konular gündeme geldiğinde İmamoğlu, hemen taksi konusunu gündeme getiriyor. Taksiciler, İmamoğlu'nun başarısızlıklarını örtecek bir esnaf grubu değil' diyen Telli, şöyle devam etti:

'Biz bu plakaları, Ekrem İmamoğlu'nun daire sattığı emlak ofisinden almadık. Devletimizden aldık. Alırken de her taksi plakası sahibi, bugün yaklaşık 100 bin lira civarında alın satım vergisi öder. Burada Sayın İmamoğlu, sorunun kaynağı olarak nasıl plaka sahiplerini görüyor? Oysa taksiler veya plakalar, ticari araç ve ekipmandır. Hiç yolcuya sıkıntı verebilecek bir soruna neden olmamaktadır. Sorunun kaynağı ise şofördedir. Şoföre de taksi kullanma kartını veren Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Bizim yönergemizde var olan zorunlu eğitimleri, 2,5 yıldır kasten durduran, sektörümüzün kötü olmasına gayret gösteren Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Bizim yönergemizde bulunan 17'inci madde kısaca, 'Eğer bir taksi şoförü (yolcudan) fazla ücret alırsa taksimetreyi de açmazsa veya yolcuya başka türlü bir sıkıntı verirse ben belediye olarak onun şoför kartını süresiz iptal ederim' diyor. Demek ki Sayın İmamoğlu isterse bu kötü kişilerin, şoför kartını iptal etse bu kişiler bizim sektörümüzde barınamayacak.'

İmamoğlu'nun bugün itibarıyla taksi plaka tahsis belgelerine kısıtlama ve sınırlandırma getirdiğini söylediğini aktaran Telli, 'Aynı şeyi minibüs odalarına da yaptı mı yapmadı mı merak ediyoruz. Çünkü minibüs sahibi olmak da bizim taksicilerin sahip olduğu 10553 sayılı Bakanlar Kurulu çerçevesinde yasal alanda hayata geçmektedir. Burada sırf taksicilere bir mobbing uygulayan veya bir zulüm politikası uygulayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız.' diye konuştu.
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İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak
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