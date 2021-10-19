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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togolu mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Togo'nun, Türkiye'nin FETÖ ile olan mücadelesine verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan
Ekleme: 19.10.2021 - 18:12 Güncelleme: 19.10.2021 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci ayağında Togo'da... Erdoğan, burada Togolu mevkidaşı Faure Essozimna Gnassingbe ile ortak açıklama yaptı.

FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır.

Şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Koronavirüs salgını kapsamında mücadelemizi artırmak istiyoruz.

"TOGO'YA AŞI BAĞIŞINDA BULUNACAĞIZ"

Aşı bağışında bulunacağız. Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız. TOGO halkına teşekkür ederim.

"AFRİKA'YA TEKRAR GELECEĞİM"

Afrika ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, gördüğünüz gibi dün Angola bugün Togo yarın da Nijerya'ya geçeceğiz. Çok kısa bir süre sonra Afrika'ya tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim.

"ASKERİ GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ ADIMLARINI ATABİLİRİZ"

Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz"
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Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan
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