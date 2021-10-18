Sarımsak Çayı Faydaları Nelerdir? Sarımsak Çayı Nasıl Yapılır?

Sarımsak Çayı Faydaları Nelerdir?



Sarımsak Çayı Zayıflatır Mı?



Sarımsak Çayı Nasıl Yapılır?



Sarımsak Çayı Nasıl İçilmeli?



Sarımsak Çayı Hazır Olarak Satılır Mı?



, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Sağlığa birçok faydası bulunan sarımsak çayı, Antik Yunan zamanından beri alternatif tıp için oldukça önemli bir içecek., son günlerde çok fazla merak edilmeye başladı. Özellikle sosyal medyada gündeme gelen sarımsak çayının faydaları, hem kilo vermek isteyenler hem de sağlıklı yaşamak isteyenler için birebir. İçerisinde manganez, selenyum, bakır, çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, tiamin, riboflavin, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri gibi pek çok yararlı vitamin ve mineral bulundurur. Peki? Sizler için sarımsak çayının faydalarını yazdık.Sarımsak çayı antibakteriyel özelliklere sahiptir ve midedeki zararlı bakterileri yok ederek mide problemlerini önleyebilir.Sarımsak çayı gece yatmadan önce içilir. İçerdiği aromatik yağ göğüs tıkanıklığını önleyerek rahat bir uyku sağlamaya yardımcı olur.Bitki çayı antioksidan özelliklere sahiptir ve ciltteki mantar, akne ve sivilcelerin yok edilmesinde aktif rol oynar.Yüksek vitamin ve mineral içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudu hastalıklardan koruyabilir.Kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi için oldukça önemlidir.Hazırlanan sarımsak çayının saç derisine uygulanması saç derisine ve saç köklerine canlılık kazandırabilir ve saç dökülmesini önleyebilir.Sarımsak çayı buharı sinüsleri açarak sinüzit tedavisinde olumlu rol oynar.Gıda zehirlenmesi durumunda antibiyotiklerin etkisi midenizi rahatlatacaktır.Açık yaraları, kesikleri ve iltihapları iyileştirir.Sarımsak çayının özellikleri nedeniyle kardiyovasküler sağlığı etkili bir şekilde koruyabilir, kalp krizi riskini en aza indirebilir.Kanser hücrelerinin yayılmasını önler.Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasını önleyebilir.Antioksidan özelliğinden dolayı vücuttan toksinlerin atılmasına ve yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur.Sarımsak çayı, kilo verme etkisi olduğu için son zamanlarda oldukça popüler olan bir bitki çayı çeşididir, kilo problemi olan kişiler arasında oldukça popülerdir. Sarımsak çayı antioksidan bileşenleri sayesinde vücuttaki toksik maddelerin atılmasını destekler ve etkili bir zayıflama çayıdır. Aç karnına sarımsak çayı içmek yağ yakma ve metabolizma hızını artıracaktır.Ayrıca iştahı bastırarak açlığı azaltır. Sarımsak çayı kan şekerini düzenleyerek insülin direncini ortadan kaldırır ve bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önler. Vücutta biriken fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve ödemin vücuttan atılmasını sağlar. Yüksek vitamin ve mineral içeriği kilo verme sırasında halsizlik ve yorgunluğu önler, daha enerjik ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olur. Yemeklerden yarım saat önce aç karnına sarımsak çayı içmek kilo vermeye yardımcı olabilir ve kilo vermeyi kolaylaştırabilir. Sadece sarımsak çayı yemek kilo vermek için yeterli değildir.Sağlıklı ve dengeli beslenme ve egzersizle desteklenen sarımsak çayı diyeti, kilo vermekte zorlanan kişilere yardımcı olabilir. Sarımsak çayı da Ender Saraç tarafından işlenmektedir. Saraç, zencefil, limon ve sarımsakla yapılan sarımsak çayının yağ yakımını hızlandırabileceğini söylüyor. Sarımsak çayı diyetçilerinin yorumlarından biri, vücut şişmesini azaltabilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırabilir.3 diş sarımsak, 3 parça zencefil, 1 tatlı limon suyuZencefilleri havan ya da robotla parçalayın ve toz haline getirin. Üzerine 1,5 su bardağı su ekleyerek bir cezvede kaynatın. Su kaynadığında altını hemen kapatın.3 diş sarımsağı havanda ezin ve zencefilli suya ekleyin. Cezvenin üzerini temiz bir bezle kapatın ve 10 dakika dinlendirin.Ardından bir bardağın içine süzün ve limon suyunu da ekleyerek için. Aroması çok keskin gelirse bal katarak tatlandırabilirsiniz.Sarımsak çayı sabah, öğle, akşam üzere günde 3 kez aç karna içilmelidir. Her öğünden önce taze yapılması gerekir. Bu sayede etkileri daha iyi hissedilecektir. Düzenli olarak tüketildiğinde sarımsak çayının faydaları 2-3 hafta içerisinde etkilerini gösterir.Bitkisel ürünler satan mağazalarda, büyük alışveriş merkezlerinde, organik ürün marketlerinde ve bitkisel ürünler satan online mağazalarda sarımsak çayı fiyatı ürünün markasına ve kalitesine göre değişmektedir. Sarımsaklı çay poşetlerini 20, 40 ve 60'lık büyük paketlerde satın alabilirsiniz. Sarımsak çayı ortalama 20-30 TL aralığında satılmaktadır.ve sarımsak çayının nasıl yapılacağı sorularına bu şekilde yanıt verdik. Daha fazla sağlık haberi için takipte kalabilirsiniz!