DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.DEAŞ'ın Kandahar'da Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VideoArdından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor.Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor.Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti.