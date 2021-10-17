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ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın bakın ne yaptı!

ABD'de hastane yolundayken aracı arızalanan Kelsie VanMeveren isimli hamile kadın, bin dolarlık ambulans ücretini karşılayamayacağı için doğum yapmaya yürüyerek gitti. Buz gibi havada, doğum sancısı çekerken 1,5 kilometre yürümek zorunda kalan kadın, ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğine ve pahalılığına isyan etti. Genç anne adayı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 17.10.2021 - 15:18 Güncelleme: 17.10.2021 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın bakın ne yaptı!
ABD'de hamile kadının hastaneye yürüyerek gitmek zorunda kalması, ülkedeki sağlık sistemini bir kez daha gündeme getirdi. Kelsie VanMeveren, yol boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Amerika'da doğum için hastaneye giden kadın, aracı bozulunca ambulanstan yardım istedi. Bin dolarlık ambulans ücretini ödeyemeyen Kelsie VanMeveren isimli kadın iki kilometreye yakın yolu yürümek zorunda kaldı.

Görüntülerde acı çektiği anlaşılan hamile kadın, hastaneye 1 buçuk kilometre kala aracının bozulduğunu ve ambulans ücretinin 1000 dolar olmasından dolayı yürüdüğünü anlatıyor. Eşine suyunun geldiğini ima ederek 'Bacaklarım sırılsıklam. Hava da çok soğuk. Daha ne kadar var?' diye soran VanMeveren, 3 gün sonra kucağında bebeğiyle video paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kelsie VanMeveren'in karanlık bir yolda eşiyle beraber 1 buçuk kilometre yürümek zorunda kaldığı anlar sosyal medya platformu TikTok'ta şu ana kadar 7 milyon izlenme sayısına ulaştı. Video, Amerika'da haftanın konusu oldu.

ÜCRET NEDENİYLE AMBULANS ÇAĞIRAMADI

Hastaneye yaklaşık 1.5 kilometre kala aracın bozulduğunu belirten VanMeveren, 'Yürüyoruz çünkü ambulans çağırmak bin dolar tutuyor.' dedi.

YOLDA DOĞUM SANCISI ÇEKTİ

Eşi tarafından kaydedilen videoda yaşadığı zorlukları anlatırken, doğum sancısı çektiğini ve buna rağmen yürüdüğünü dile getiren VanMeveren, 'Ayaklarım sırılsıklam. Hava soğuk.' ifadesini kullandı.

ABD'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Hamile kadın, sosyal medyada yaklaşık 6 milyon kez görüntülenen paylaşımında '#Amerika', '#sağlıksistemi' etiketlerini kullanarak, ülkesinde karşı karşıya kaldığı duruma tepki gösterdi.

TÜRKİYE'NİN TAKDİR TOPLAYAN SAĞLIK SİSTEMİ

Sağlık alanında vatandaşlarına en iyi şartları sunan Türkiye ise ulaşılması güç yerlerdeki hastalara, zorlu hava koşullarında bile helikopter göndererek dikkatleri üzerine çekiyor.
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