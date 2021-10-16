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Denetimden kaçıp polisi sürükleyerek yaralamıştı: CHP’li başkan yardımcısı partiden ihraç ediliyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan otomobilin sahibi olan ve firari olarak aranan CHP’de eski ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı Bülent Sadıkoğlu’nun partiden ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.

Denetimden kaçıp polisi sürükleyerek yaralamıştı: CHP’li başkan yardımcısı partiden ihraç ediliyor
Ekleme: 16.10.2021 - 13:15 Güncelleme: 16.10.2021 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Denetimden kaçıp polisi sürükleyerek yaralamıştı: CHP’li başkan yardımcısı partiden ihraç ediliyor
Edinilen bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı’nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

Kocaeli İzmit'te trafik kontrolünden kaçmaya çalışan 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ömer Türkçakal bulvarında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Polis memurunu yaralama suçundan firari olarak aranan ve halen partisinin üyesi olan Sadıkoğlu’nun partisinden ihraç edilmesi için sürecin başladığı açıklandı.

SÜREÇ BAŞLATILDI
İhraç sürecinin başlatıldığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Sadıkoğlu’nun partide şu an aktif görevi bulunmadığını belirttiği açıklamasında, "Polis memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan şahsın, partimizden en kısa sürede ihraç edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
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Denetimden kaçıp polisi sürükleyerek yaralamıştı: CHP’li başkan yardımcısı partiden ihraç ediliyor
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