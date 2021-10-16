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CHP'l İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü

CHP'l İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle (ÇYDD) birlikte proje ürettikler ve çalışmalar yaptığı öğrenildi.

CHP'l İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü
Ekleme: 16.10.2021 - 23:39 Güncelleme: 16.10.2021 - 23:49 / Editör: Ozge Selin
CHP'l İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü
CHP'l İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle (ÇYDD) birlikte proje ürettikler ve çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu; Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte proje üreteceklerini belirterek, 'ÇYDD le daha güçlü bağlara daha da faydalı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunulmasını istemişti.

'ÇYDD BEYLİKDÜZÜ ŞUBE BAŞKANI İLE PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞÜYORUZ'

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte proje

Twitter hesabından yaptığı 2013 tarihli paylaşımda, 'ÇYDD Beylikdüzü Şb Yönetim ve üyeler le Beylikdüzü için yapabileceklerimiz ve önerlerini paylaşıyoruz' ifadelerini kullanarak ÇYDD e işbirliğini duyurdu.

İmamoğlu; 20 Aralık 2014 tarihinde yaptığı paylaşımda, 'ÇYDD Beylikdüzü Şube Başkanı Sebahattin Çılbır ve yönetimi kurulu üyeler le üreteceğimiz projeler hakkında görüşüyoruz' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, 24 Mayıs 2014 tarihinde yaptığı açıklamada da, 'Beylikdüzü projeler gezimize kısa br ara. ÇYDD Beylikdüzü Derneği kahvaltısını zyaret ediyoruz' ifadelerini kullandı.
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CHP'l İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü
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