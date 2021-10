İngiltere'de koronavirüs vakalarında son 3 ayın rekoru

İngiltere'de koronavirüse bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı yeniden artış göstermeye başladı. Ülkede 2 gündür vaka sayısı 40 binin üzerinde kaydedilirken, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 bin 66 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 8 milyon 317 bin 439'a ulaştığını belirtti. Ülkede, 20 Temmuz'da 45 bin 863 vakanın kaydedilmesinden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 157 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 138 bin 237'ye yükseldiği aktarıldı.Salgının başlamasından bu yana, ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı 8 Ocakta 67 bin 775 vaka ile kayıtlara geçmişti. En yüksek günlük can kaybı ise 20 Ocak'ta bin 824 olarak kaydedilmişti.Ülkedeki koronavirüse ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 49 milyon 291 bin 665 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 45 milyon 269 bin 240 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. Ülkede 12 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 85,7'si bir doz, yüzde 78,7'si ise iki doz aşı oldu.BİR HAFTADA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ POZİTİF ÇIKTIİngiltere'de 1 hafta içinde 200 binden fazla kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Verilere göre, 6 Ekim'e kadar olan 1 haftalık sürede toplamda 212 bin 880 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Veriler ayrıca, 21 Temmuz haftasından bu yana en yüksek haftalık koronavirüs vakasının kaydedildiğini belirtti.