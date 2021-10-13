Sadakatsiz 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz Yeni Bölümde Neler Olacak? Sadakatsiz 34. Bölüm Neler Yaşanacak?

Sadakatsiz 34. Bölümde Neler Olacak?



yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler ise dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Sadakatsiz son bölümde Aras hastaneden taburcu edilmişti. Volkan ise Aras'ın gizemli hallerinden şüphelenmişti.nda yer alan sahneler ise izleyicileri meraklandırdı. Kimse Aras'ı tanımıyorken Derin'in tanıması izleyicilerin kafasında soru işaretlerine yol açtı. Peki? İşteve özeti…Asya'nın kurtardığı Aras artık dizideki herkesin dikkatini çeker. Volkan Aras'ın gizemli hallerinden şüphelenir ve olayı irdelemeye başlar. Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de Asya ve Aras'ı takip eder. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkına döner.Asya, Aras'ın geçmişini hatırlamasına yardımcı olmaya çalışırken onun peşindeki tehlikeli adam Kadir'den habersizdir. Volkan'ı rahatsız eden bu durum onu Asya'nın peşine düşmeye zorlar. Derin'in Aras'ı tanıması ise tüm dengeleri değiştirecektir.Yayınlandı! “?” sorusuna kısa bir özet geçtik. Daha fazla bilgi için takipte kalın…