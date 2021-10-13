Sadakatsiz 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz Yeni Bölümde Neler Olacak? Sadakatsiz 34. Bölüm Neler Yaşanacak?
Sadakatsiz 34. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 34. Bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Sadakatsiz 34. Bölüm fragmanında neler olacak? Sadakatsiz Yeni Bölümde Neler Olacak? Sadakatsiz 34. Bölüm Neler Yaşanacak?
Sadakatsiz 34. Bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler ise dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Sadakatsiz son bölümde Aras hastaneden taburcu edilmişti. Volkan ise Aras'ın gizemli hallerinden şüphelenmişti. Sadakatsiz 34. Bölüm fragmanında yer alan sahneler ise izleyicileri meraklandırdı. Kimse Aras'ı tanımıyorken Derin'in tanıması izleyicilerin kafasında soru işaretlerine yol açtı. Peki Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz 34. Bölümde neler yaşanacak? İşte Sadakatsiz 34. Bölüm fragmanı ve özeti…
Sadakatsiz 34. Bölümde Neler Olacak?
Asya'nın kurtardığı Aras artık dizideki herkesin dikkatini çeker. Volkan Aras'ın gizemli hallerinden şüphelenir ve olayı irdelemeye başlar. Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de Asya ve Aras'ı takip eder. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkına döner.
Asya, Aras'ın geçmişini hatırlamasına yardımcı olmaya çalışırken onun peşindeki tehlikeli adam Kadir'den habersizdir. Volkan'ı rahatsız eden bu durum onu Asya'nın peşine düşmeye zorlar. Derin'in Aras'ı tanıması ise tüm dengeleri değiştirecektir.
Sadakatsiz 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! “Sadakatsiz Yeni Bölümde Neler Olacak?” sorusuna kısa bir özet geçtik. Daha fazla bilgi için takipte kalın…