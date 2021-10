Grip En Hızlı Nasıl Geçer? Evde Grip Nasıl Geçer? Gribe İyi Gelen Doğal Yöntemler!

Grip Belirtileri Nelerdir?



Grip En Hızlı Nasıl Geçer?



Gribe Ne İyi Gelir?



Grip Nasıl Hızlı Geçer?



, içerisinde bulunduğumuz mevsim geçişleri sırasında oldukça merak ediliyor. Grip virüsü birçok kişinin şikayetçi olduğu bir durumdur. Grip virüsü genelde yüksek ateş, öksürük ve halsizlikle kendini gösterir. Anca pandemi döneminde hastaneye gitmek isteyemeyen vatandaşlar “?” sorusuna yanıt arıyor. Pekikullanılarak, mevsim geçişlerinde yaşanan grip atlatılabilir. Sizler içini sıraladık.-Yüksek ateş-Baş ağrısı-Aşırı halsizlik-Vücut ağrısı-Burun tıkanıklığı-Boğaz ağrısı-ÖksürükGribi hızlı bir şekilde atlatmak istiyorsanız, doğal antibiyotik olan sarımsağı bol bol tüketmeniz gerekiyor. Hatta odanızın bir köşesine sarımsak koyabilirsiniz. Bu mikrobu azaltacaktır. Sarımsak ve soğan tüketmek grip virüsünü arındırır.Evde gribi atlatmak istiyorsanız, gribe iyi gelen doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte gribe iyi gelwn doğal yöntemler…Et suyu grip virüsünden kurtulmak için en etkili yöntemlerden biridir. Dehidrasyonu önler ve boğaz ağrısını hızlı bir şekilde keser. Belirtileriniz başladığı anda et suyu tüketebilirsiniz.Sarımsak yüzyıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Çünkü sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Gribi anında keser ve belirtileri ciddi oranda azaltır. Çiğ sarımsak tüketebilirsiniz.Yoğurt boğaz ağrısını hızlı bir şekilde keser. Bu nedenle grip olduğunuzda yoğurt tüketerek boğaz ağrınızı azaltabilirsiniz.Zencefil, ıhlamur, ada çayı ve bunun gibi bitki çayları grip virüsünü vücuttan arındırmaya yardımcı olur. Grip belirtileri hissettiğiniz anda bitki çayları tüketmek hem boğazınızı yumuşatacak hem de grip virüsünü zayıflatacaktır.Grip virüsünden hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız, C vitamini içeren meyveler tüketebilirsiniz. C vitamini içeren meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, meyve tükettiğinizde vücudunuz tarafından daha hızlı emilir.Ispanak, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, grip olduğunuzda bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Hem C vitamini hem de E vitamini kez içerir, bağışıklık sistemini uyaran başka bir besin maddesidir. Bu nedenle grip tedavisi için tüketilmelidir.Yapraklı yeşillikleri bir smoothie'de meyve ile birleştirmeyi düşünün ya da bir dilim limon ve zeytinyağı ile çiğ olarak yiyin. Hastalığınız boyunca bağışıklığı artıran bu yiyecekleri yemek en iyisidir.Gribin sonuna doğru, sinüs ve göğüs tıkanıklığınızda artış olabilir. Biber ve yaban turpu gibi bazı baharatlar, çok daha iyi nefes alabilmeniz için tıkanıklığı gidermeye yardım edebilir. Ancak, boğaz ağrınız olduğunda baharatlı yiyeceklerden kaçının.-Kafeinli içecekler-Sert ve tırtıklı besinler-İşlenmiş gıdalar?” sorularının yanıtını sizler için haberimizde bir araya getirdik.