Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Beşiktaş'a gitti. Yapılan meydan düzenlemesiyle çeşmekeş hale gelen Beşiktaş trafiği nedeniyle daha önce protesto edilen İmamoğlu bu kez göreve geldikten sonra durdurulan Dolmabahçe- Levazım Tüneli projesini gezdi. 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 km'lik Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili konuşan İmamoğlu, 'Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?' ifadelerine yer verdi.İstanbul karayolu ulaşımı açısından önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli çalışmalarını durdurmuştu. Kaderine terk edilen 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü. 2 buçuk yıldır atıl vaziyette bekletilen projeye ilişkin İBB yönetimi sessizliğini bozdu. İmamoğlu beraberindeki heyete projeyi durdurmasındaki sebebi, 'Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?' diyerek cevap verdi.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından İmamoğlu'nun bu videosunu alıntılayarak Dolmabahçe-Levazım Tüneli hakkında açıklama yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Bunu biz düşünemedik!' başlıklı açıklamasında Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesinin detaylarına yer vererek şunları belirtti: 'İstanbul'a; tüneller, yollar, köprüler, sayısız eser kazandırdık ama trafik sorununda çözümün, ulaşım projelerini durdurmak olduğunu düşünemedik. Metro ile tüneli birbirinin alternatifi olarak gören bu anlayış, trafik sorununa hiçbir çözüm getiremez.''HER BİR TÜPTE 2 ŞERİTLİ YOL PLANLANDI''AK Partili İBB döneminde inşasına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli, iki ayrı tüp şeklinde projelendirildi. Her biri 3.850 metre uzunluğuna sahip tünelin toplam uzunluğu 7.700 metre. Her bir tüpte 2 şeritli yol planlandı.''70 DAKİKAYI BULAN YOLCULUK SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNECEKTİ''Proje sayesinde; Taksim, Kabataş ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekti. Böylece Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti.'BUGÜNE KADAR DA YAKLAŞIK 220 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILMIŞTI''AK Parti döneminde yapımı hızla devam eden projede, tünelin 1.400 metrelik kısmının imalatları tamamlanmıştı. Bugüne kadar da yaklaşık 220 milyon TL'lik yatırım yapılmıştı.''CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ TARAFINDAN DURDURULDU''İstanbul trafiğine adeta can suyu olacak, özellikle maç günlerinde sıkışan trafiğe nefes aldıracak proje; CHP'li İBB yönetimi tarafından durduruldu.'NE OLACAKTI?Tünel çalışması İBB tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı.Tünel projesi tamamlandığında Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyordu.TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAKTIMaçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında; Bayıldım Caddesinin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel'e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar, Harbiye istikametine devam edip, Mim Kemal Öke Caddesi'nden Maçka ve Nişantaşı bölgesine ulaşabileceklerdi. Süleyman Seba Caddesi'nden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım Caddesi'nin açık olan kısmını kullanarak Acısu Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve Vişneli Tekke Sokağını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri istikamete ulaşabileceklerdi. Tünel çalışmaları öncesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve bölgede oturan vatandaşlar bilgilendirme notu dağıtılmıştı.