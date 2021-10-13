  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanya uçurmayı beceremediği İHA'yı müzeye kaldırıyor: 800 milyon euro kaynak ayrılmıştı

Almanya'nın 800 milyon euro kaynak aktardığı Euro Hawk insansız hava aracı projesi fiyaskoyla sonuçlandı. Proje başarısız olunca program askıya alınırken, İHA askerî havacılık müzesinde sergilenecek. Gövde müzeye gönderilirken, geri kalan parçalar yedek parça olarak kullanılmak üzere NATO'ya aktarılacak.

Ekleme: 13.10.2021 - 17:21 Güncelleme: 13.10.2021 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Almanya uçurmayı beceremediği İHA'yı müzeye kaldırıyor: 800 milyon euro kaynak ayrılmıştı
Amerikan Northdrop Grumman şirketince üretilen RQ-4 modelinin Avrupalılaştırılmış versiyonu olarak planlanan İHA, gerek yüksek maliyeti gerekse de Avrupa havacılık otoritelerinin itirazlarından ötürü bir türlü göreve başlayamadı. İnsansız uçağın sıkışık Avrupa hava sahasında sivil hava trafiğini riske atabileceğine dair endişeler taşıyan Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Almanlar için üretilen RQ-4E'nin uçuşuna müsaade etmedi.

Müzede sergileyecekler

2013 yılında durdurulan projeden geriye RQ-4E'nin prototibi kaldı. Alman yetkililer uzun süredir hangarda bekletilen 'ölü doğmuş bebeği' şimdi müzeye kaldırıyor. Bir kamyona yüklenen dev İHA gövdesi, Bundeswehr Havaalanı'ndaki Berlin-Gatow Askeri Tarih Müzesi'ne götürüldü. Müze ziyaretçileri bundan böyle, ülkelerinin sahip olmak isteyip de envantere sokmayı başaramadığı İHA'yı yakından görme fırsatı elde edecek.
Kastamonu'da polis servisi devrildi: Yaralılar var
Fondaş medyanın, 'Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede' haberi yalan çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama
Almanya uçurmayı beceremediği İHA'yı müzeye kaldırıyor: 800 milyon euro kaynak ayrılmıştı
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e hakaret eden sözde avukat Mert Yaşar'a 7 yıl hapis istemi!
Dolmabahçe-Levazım Tüneli ne zaman bitecek? Sorunun cevabı İmamoğlu'nda: Niye para harcayayım?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz ve döviz bürosu açıklaması
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu hakkında 12 sayfalık iddianame! Komiser Yardımcısı Elif'in ifadeleri şoke etti!
Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Ege'de nefes kesen tatbikat! Yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti
İstanbul'da yine bir tramvay arızası!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yarışması
Yunanistan'ın geri ittiği 100 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı!
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Ümraniye'de ilginç olay! 'Psikolojim bozuldu' diyen İETT şoförü yolcuları indirmek istedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı!
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!

Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!