Tunus'un ve Arap dünyasının ilk kadın başbakanı Necla Buden, yeni kabineyi açıkladı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da olağanüstü bir kararla Meclis'i askıya almış, yeni hükümetin kurulmasında bir türlü kesin adım atılamamıştı.Said'in, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül'de Necla Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından çalışmalar başladı.Hükümet kurma çalışmalarını hızla tamamlayan Buden, 23 bakandan oluşan listesini açıkladı.ARAP DÜNYASININ VE TUNUS'UN İLK KADIN BAŞBAKANIAynı zamanda akademisyen kimliği taşıyan Buden, Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın Başbakanı oldu.NECLA BUDEN RAMAZAN KİMDİR?Zeynel Abidin bin Ali'nin 2011'deki 'Arap Baharı' sürecinde devrilmesinin ardından ülkenin 10. Başbakanı olan Buden, 1958 yılında Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde doğdu.Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan Buden, yüksek öğrenim reformu projesinde yönetici olarak çalıştı.Kariyeri boyunca üst düzey görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.TUNUS'UN YENİ BAKANLAR KABİNESİÇoğunluğu teknokratlardan oluşan hükümet kabinesi ise şu şekilde:Başbakan : Necla Buden Ramazan1-Adalet Bakanı : Leyla Ceffal2-Savunma Bakanı : İmad Memiş3-Dışişleri Bakanı : Osman el-Cerandi4-İçişleri Bakanı : Tevfik Şerafeddin5-Maliye Bakanı : Siham Bugadiri Nemsiyye6-Ekonomi ve Planlama Bakanı : Semir Said7-Sosyal İşler Bakanı : Malik el-Zahi8- Sanayi ve Enerji Bakanı : Naile Nuveyra Gandri9- Ticaret Bakanı : Fadile el-Rabhi Bin Hamza10- Tarım Bakanı : Mahmud İlyas Hamza11- Sağlık Bakanı : Ali Murabıt12- Eğitim Bakanı : Fethi el-Selavati13- Yüksek Eğitim Bakanı : Munsif Bukesir14- Gençlik ve Spor Bakanı : Kemal Dakiş15- Ulaştırma Bakanı : Rabia el-Mecidi16 - İletişim Teknolojileri Bakanı : Nizar Bin Naci17 - Ekipman ve İskan Bakanı : Sare el-Zafarani18- Devlet Emlakı ve Gayrimenkul İşleri Bakanı : Muhammed el-Rakik19- Çevre Bakanı : Leyla eş-Şeyhavi20 - Turizm Bakanı : Muhammed Aziz Bin Hüseyin21- Diyanet İşleri Bakanı : Muhammed el-Şayibi22- Aile ve Kadından Sorumlu Bakan : Emel Bilhac23- Kültür Bakanı : Hayat el-Kermazi24- Çalışma Bakanı : Nasreddin Nesibi