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Tunus'un ve Arap dünyasının ilk kadın başbakanı Necla Buden, yeni kabineyi açıkladı

Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın başbakanı olan Necla Buden Ramazan'ın açıkladığı bakanlar kabinesinde, 23 bakan yer aldı.

Ekleme: 12.10.2021 - 09:42 Güncelleme: 12.10.2021 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Tunus'un ve Arap dünyasının ilk kadın başbakanı Necla Buden, yeni kabineyi açıkladı
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da olağanüstü bir kararla Meclis'i askıya almış, yeni hükümetin kurulmasında bir türlü kesin adım atılamamıştı.

Said'in, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül'de Necla Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından çalışmalar başladı.

Hükümet kurma çalışmalarını hızla tamamlayan Buden, 23 bakandan oluşan listesini açıkladı.

ARAP DÜNYASININ VE TUNUS'UN İLK KADIN BAŞBAKANI

Aynı zamanda akademisyen kimliği taşıyan Buden, Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın Başbakanı oldu.



NECLA BUDEN RAMAZAN KİMDİR?

Zeynel Abidin bin Ali'nin 2011'deki 'Arap Baharı' sürecinde devrilmesinin ardından ülkenin 10. Başbakanı olan Buden, 1958 yılında Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde doğdu.

Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan Buden, yüksek öğrenim reformu projesinde yönetici olarak çalıştı.



Kariyeri boyunca üst düzey görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.

TUNUS'UN YENİ BAKANLAR KABİNESİ

Çoğunluğu teknokratlardan oluşan hükümet kabinesi ise şu şekilde:

Başbakan : Necla Buden Ramazan

1-Adalet Bakanı : Leyla Ceffal

2-Savunma Bakanı : İmad Memiş

3-Dışişleri Bakanı : Osman el-Cerandi

4-İçişleri Bakanı : Tevfik Şerafeddin

5-Maliye Bakanı : Siham Bugadiri Nemsiyye

6-Ekonomi ve Planlama Bakanı : Semir Said

7-Sosyal İşler Bakanı : Malik el-Zahi

8- Sanayi ve Enerji Bakanı : Naile Nuveyra Gandri

9- Ticaret Bakanı : Fadile el-Rabhi Bin Hamza

10- Tarım Bakanı : Mahmud İlyas Hamza

11- Sağlık Bakanı : Ali Murabıt

12- Eğitim Bakanı : Fethi el-Selavati

13- Yüksek Eğitim Bakanı : Munsif Bukesir

14- Gençlik ve Spor Bakanı : Kemal Dakiş

15- Ulaştırma Bakanı : Rabia el-Mecidi

16 - İletişim Teknolojileri Bakanı : Nizar Bin Naci

17 - Ekipman ve İskan Bakanı : Sare el-Zafarani

18- Devlet Emlakı ve Gayrimenkul İşleri Bakanı : Muhammed el-Rakik

19- Çevre Bakanı : Leyla eş-Şeyhavi

20 - Turizm Bakanı : Muhammed Aziz Bin Hüseyin

21- Diyanet İşleri Bakanı : Muhammed el-Şayibi

22- Aile ve Kadından Sorumlu Bakan : Emel Bilhac

23- Kültür Bakanı : Hayat el-Kermazi

24- Çalışma Bakanı : Nasreddin Nesibi
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