Şanlıurfa'da soy isim benzerliği kabusları oldu: 160 kişi köylerini terk etti

Üç ailesiyle birlikte başka bir köyde yaşamını sürdüren 47 yaşındaki Ali Demirkıran, tek suçlarının kavga eden akrabalarıyla soy isimlerinin aynı olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Yaklaşık 5 ay önce biz kendi tarlamızda çalışırken, akraba olduğumuz iki aile birbiriyle ev yapma yüzünden tartıştı. Kavga büyüyünce ölenler oldu.''Olayın ardından ortaya çıkan tüm olumsuzluklar ne yazık ki bizleri etkiledi. Benim sorumlu olduğum 3 ailem ve 21 kişi köye giremedik. Bizimle birlikte yine iki tarafın da akrabası olan ve soy isimleri aynı olması nedeniyle şuan 12 aile ve 160 kişi mağduruz, olayla hiçbir ilgimiz alakamız bulunmuyor' dedi.''ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDEREMİYORUZ'Aldıkları tehdit mesajları nedeniyle 2 üniversite öğrencisi oğlunun, lise ve ortaokul öğrencisi çocuklarını okula gönderemediğini belirten Demirkıran, 'Bir çocuğum çölyak ve diyabet hastası onun da tedavisini yapamıyoruz, çok mağdur durumdayız. Tarlalarımızı ekemiyoruz ve bu nedenle geçimimizi zor şartlar altında başkasının yardımlarıyla yürütüyoruz. Çözüm bulunması durumunda köyümüze tekrar dönmeyi bekliyoruz'' dedi.Yaşanan üzücü olay nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten 22 yaşındaki Zeynep Demirkıran ise, 'Kavganın olduğu gün biz babamla birlikte tarlada çalışıyorduk, diğer akrabalarımız bizlere köyde kavga çıktığını söylediler.Köye geldiğimizde güvenlik nedeniyle köye alınmadık, olayların sonrasında köyden çocuklarla birlikte ayrılmak zorunda kaldık, bizleri de tehdit ettikleri için köye dönemedik. Bu olayın bir an önce çözüme kavuşması tek temennimizdir' dedi.