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Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal ifadeler kullandı. Bölücü terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü kınayan CHP lideri, terör soruşturmalarından hapiste yatan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın masum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, "Masum insanların hapishanelerde kinle tutulmasını istemiyoruz. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?" dedi.

Ekleme: 12.10.2021 - 20:35 Güncelleme: 12.10.2021 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında büyük bir skandala imza attı. CHP liderinin bölücü terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü kınaması ve Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için özgürlük istemesi büyük tepki çekti.

PKK DEMEDEN TERÖRÜ KINADI

Partisinin grup toplantısında, terörün en çok acı yaşattığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, PKK'nın adını anmadan terörü kınadı. Kılıçdaroğlu kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin tüm saldırıları lanetlediklerini savundu.

OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN MASUM OLDUĞUNU SAVUNDU

Bu sözlerinin devamında da terör soruşturmalarından hapiste yatan isimlerin masum olduğunu savundu. CHP lideri, "Masum insanların hapishanelerde kinle tutulmasını istemiyoruz. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?" dedi
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Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı
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