27 saatlik işgal belgelendi! İşte mahkemenin TÜGVA kararı

İstanbul 2. İdare Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın tahliyesini talep eden talebinin incelenmeksizin reddine karar verdi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararında 11 Eylül 2020 tarihli, 128991 sayılı işlem yönünden 2577 sayılı kanunun 15. maddesi 1 b bendi uyarınca davanın incelenmeksizin reddine karar verildiğine dikkat çekildi. Kararda, Adalar Kaymakamlığı'nın 14 Ocak 2021 tarihinde TÜGVA'ya yazdığı yazısının işlem yönünden konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına da hükmetti.İBB, TÜGVA'NIN TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı'na ihtarname gönderdi.İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in imzasının bulunduğu yazıda, "İskelenin halen vakfınız tarafından kullanılmaya devam edildiği Başkanlığımızca tespit edilmiş olup, söz konusu Büyükada İskelesi'nin 7 gün içerisinde tahliye edilerek Başkanlığımıza teslim edilmesi, aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. Maddesi uyarınca işlem başlatılacağı hususunu ihtaren tebliğ ederim" denilmişti."MAHKEME KARARINA GÖRE DE GENÇLİK MERKEZİMİZ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK"Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin TÜGVA'yı haklı bulduğunu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Açıklamada; "Mahkeme de TÜGVA'yı haklı buldu. İBB, Adalar Kaymakamlığı'na Gençlik Merkezimiz için tahliye yazısı göndermişti. Kira sözleşmemiz devam ettiği için Kaymakamlık İBB'nin talebini reddetti. Bugün açıklanan mahkeme kararına göre de: Gençlik Merkezimiz faaliyetlerine devam edecek" denildi.ALİ ERCAN AKPOLAT VE EKİBİ, TÜGVA BİNASINI 27 SAAT BOYUNCA İŞGAL ETTİİstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönderdiği yazıyı dikkate almadı ve 27 saat boyunca TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etti.AYHAN: TÜGVA'NIN HALEN VARLIĞINI KORUYAN GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN MEVCUTAdalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyarmıştı.Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.Söz konusu yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğuna dikkat çekildi."İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİL, TAHLİYE EDİLMEMEZ"Yazıda; "Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu olan yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayının kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir" denildi.İŞGAL SIRASINDA DA UYARI DİKKATE ALINMADIAdalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sırasında (5 Ekim 2021) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi yazıyla uyardı.Söz konusu yazıda; "Türkiye Gençlik Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Borçlar Kanunu'na göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.." denildi.Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yıllık izinde olduğu gerekçeyle Adalar Kaymakamlığı'na vekalet ediyor.