Cevizin faydaları nelerdir? Cevizin içindeki vitaminler nelerdir? Ceviz yemenin faydaları nelerdir?

Cevizin İçindeki Vitaminler Nelerdir?



Cevizin Faydaları Nelerdir?

, ceviz mevsiminin gelmesiyle herkes tarafından merak edilmeye başladı. Ceviz, Juglans cinsi ağaçlardan elde edilen yenilebilir tohumlardır. Akdeniz ve Orta Asya bölgelerinde üretilir ve günümüzde çok fazla tüketilmektedir. Binlerce yıldır insan beslenmesinin bir parçası olan cevizin faydaları sağlıklı beslenenler tarafından merak ediliyor. Cevizin sağlığa faydaları saymakla bitmez. Kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar vücudun her alanına fayda sağlar. Peki? İşteCeviz yüksek oranda C vitamini, E vitamini, B vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinko içerir. Birçok vitamin ve mineral açısından zengin olan ceviz, sağlıklı bir besindir. Cevizde yüzde 15 oranında protein, yüzde 65 oranında yağ bulunur. Bu sayede doymamış yağ açısından da oldukça zengindir. Ayrıca cevizde yüksek miktarda Omega-3 yağ asidi de bulunur.1 porsiyon yani 30 gram cevizin içerisinde 200 kalori enerji, 3.89 gram karbonhidrat, 1 gram şeker, 2 gram lif, 5 gram protein ve 20 gram yağ bulunur. Ceviz ayrıca; Manganez, Bakır, Magnezyum, Fosfor, Vitamin B6, Demir açısından iyi bir kaynaktır.Ceviz doğru oranda tüketildiğinde insan sağlığına büyük oranda katkı sağlar. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücuda pek çok faydası vardır. Peki cevizin faydaları nelerdir?Ceviz, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu gösterilen omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Taze çiğ ceviz, 1-arginin ve oleik asit amino asitleri gibi tekli doymamış yağ asitleri (%72) bakımından zengindir. Ayrıca linoleik asit, alfa-linolenik asit (ALA) ve araşidonik asit gibi esansiyel yağ asitleri (EFA) içerir. Herhangi bir diyete ceviz eklemek, sağlıklı bir lipid kaynağını destekleyerek koroner kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilir.Ceviz tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne olanak sağlar. Ara öğünlerde ceviz tüketildiğinde, sonraki öğünde daha az kalori alınır ve bu sayede kilo almanın önüne geçilir.Ceviz, her ikisi de optimal kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Cevizdeki esansiyel yağ asitleri sağlıklı kemikler sağlar. İdrarla kalsiyum atılımını azaltırken, kalsiyum emilimini ve birikimini artırabilirler.Ceviz, hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri içerir. İyot ve selenyum ile birlikte Omega-3 yağ asitleri, optimal beyin fonksiyonunu sağlar. Hepimizin bildiği gibi ceviz, bunama ve epilepsi gibi bilişsel bozuklukları da giderebilir.'Antioksidan açısından zengin' gıdalar listesinde ceviz, böğürtlenden sonra ikinci sırada yer alır. Cevizdeki juglon, tanen ve flavonoller gibi nadir bulunan güçlü antioksidanlar, serbest radikalleri temizleme yeteneğine sahiptir. Bu antioksidanlar ayrıca kimyasalların karaciğere zarar vermesini önlemeye yardımcı olur.Ceviz, esansiyel yağ asitleri ile birlikte vücuda manganez, bakır, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve selenyum gibi mineraller sağlar. Bu mineraller büyüme ve gelişme, sperm üretimi, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik faaliyetlere katkıda bulunur.Enflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın temel nedenidir ve oksidatif strese neden olabilir. Cevizdeki polifenoller, bu oksidatif stres ve iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olabilir. Özellikle ellagitanninler olarak adlandırılan polifenollerin alt grubu söz konusu olabilir. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler, ellagitannin'i iltihaplanmayı önlediği bulunan ürolitin adı verilen bir bileşiğe dönüştürür. Cevizdeki ALA omega-3 yağı, magnezyum ve amino asit arginin de iltihabı azaltabilir.Ceviz, vücuda aydınlık-karanlık döngüsü ile ilgili bilgilerin iletilmesinden sorumlu melatonin adı verilen bir bileşik içerir. İnsan vücudu melatonin sentezlediği için ceviz yemek kandaki melatonin seviyesini artırarak uyuşukluğa neden olur. Bu nedenle ceviz yemek, uykuyu iyileştirmenin iyi bir yoludur.Ceviz, cildin serbest radikal hasarını önleyebilen ve kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini önleyebilen B vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu nedenle uzun süre parlak bir cilt istiyorsanız ceviz yiyin.Araştırmacılar, günde 70 gram ceviz yemenin sağlıklı genç erkeklerde sperm kalitesini iyileştirebileceğini söylüyor. Başka bir araştırma, 21 ila 35 yaş arasındaki sağlıklı erkeklerin, spermin canlılığını, canlılığını ve morfolojisini artırmak için günde 75 gram ceviz yediklerini gösterdi.Düzenli ceviz tüketimi, güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olur ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilir.Haftada üç avuç ceviz yemek, uzun ömürlülüğün anahtarıdır. Bilim adamları, bu yenilebilir tohumların kanserden ölüm riskini %40 ve kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini en az %55 oranında azaltabildiğini bulmuşlardır.veyapılan son araştırmalara göre bu şekilde kayda geçmiştir. Siz de günde bir avuç ceviz tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.