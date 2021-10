Başkan Erdoğan 'Artık tahammülümüz yok' dedi ve ekledi: Suriye'de gereken adımları atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan iki özel harekat polisi için başsağılığı dileyen Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız." dedi.Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız.""MİLLETİMİZİN MAĞDURİYETİNE YOL AÇAN FIRSATÇILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ""Fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi mal ve ürün sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Artık daha çok üreten, ihraç eden, kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları yakından takip ediyoruz, önceğimiz milletimizin huzurudur, geleceğidirdi. Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları diz çöktürme işini ekonomi üzerindne yapmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir."HEDEFLERİMİZE DOĞRU KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ"Bugün Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızının gerisindeki en önemli unsurlarından biri de etki halkasıdır. Türkiye'deki 3,6 milyon Suriyeliyi, toplamda 5 milyonu bulan sığınmacı varlığını yük olarak görenler meseleye buradan bakmalıdır. Her alanda ülkemizi kalkındaracak politikalarla, yatırımlarla, hizmetlerle hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde yürüyoruz. Artık hedeflerinin çoğuna ulaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme giriyoruz."