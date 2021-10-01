İzmir'de metro çalışanları toplu iş sözleşmesi nedeniyle greve başladı

İzmir, yoğun nüfusu ve büyükşehir olması nedeniyle ulaşımının büyük önem taşıdığı kentlerden biri.



Ulaşımı sağlayan araçlardan biri olan metrolarda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi nedeniyle haklarının teslim edilmediğini savundu.



İzmir Metro'da 627 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.



METRO ÇALIŞANLARIYLA ÜCRETTE ANLAŞILAMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda yetkili olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen görüşmelerde 69 maddeden ücretle ilgili 9'unda uzlaşılamayınca, işçiler İzmir Metro A.Ş. önünde eylem yaptı.



SÖZLEŞMENİN İMZALANMAMASINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

İzmir Metro A.Ş. önüne pankartlarla gelen işçiler, sloganlar atarak toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki gösterdi.



'HAKLI TALEPLERİMİZ KABUL EDİLMEDİ'

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 6 Temmuz 2021'de uyuşmazlıkla sonuçlandığını açıklayan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce atanan resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda da bir sonuç alınamamıştır. Haklı taleplerimiz kabul edilmediği için 6156 Sayılı Kanun hükümleri gereğine, sendikamız grev kararı almak zorunda bırakılmıştır.” dedi.



GREV SAATLERİ AÇIKLANACAK

Giral, talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İş yeri girişine grev kararını asan Başkan Giral, grevin uygulanma tarihi ve saatinin ise daha sonra duyurulacağını söyledi.



KILIÇDAROĞLU'NUN YÖNETİMDE İZMİR ÖRNEĞİ

İşçilere yapılan haksızlığın ardından başlayan grevle birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi yönetme biçimine ilişkin verdiği İzmir örneği akıllara geldi.



'İZMİR'İ NASIL YÖNETİYORSAK, TÜRKİYE'Yİ DE ÖYLE YÖNETECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeler yer alıyor:



'3 kentten örnek vereceğim; Ankara, İstanbul ve İzmir. 3'ü de metro yapıyor. İstanbul ve Ankara havlu attı. Bütçeleri, İzmir'in bütçesini 2'ye 3'e katlar ama beceremediler. Ankara 100, İstanbul 145, İzmir 60 milyona yapıyor. Yer altından yapıp, aynı teknolojiyi kullanıyorsunuz ama beceremediler, hükümet devraldı. İzmir, kendi kaynaklarıyla onların altında fiyatla bunu gerçekleştirdi. İzmir ve CHP'li belediyeler budur. İzmir'i, Muğla'yı, Aydın'ı, Tekirdağ'ı nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de aynı anlayışla yöneteceğiz.'