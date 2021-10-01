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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Beyhude çabalar...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Beyhude çabalar...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile Yaptıkları Savunma Anlaşması’nın deniz yetki alanı ve hava sahasını da kapsadığına ilişkin sözlerine tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. ' denildi.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 09:08
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 09:11
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Beyhude çabalar...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.

Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır.


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