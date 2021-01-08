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İngiltere'de durum iyice kötüye gidiyor!

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 19:52
İngiltere'de durum iyice kötüye gidiyor!

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 bin 53 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 2 milyon 957 bin 472'ye yükseldi. Son 24 saatte 1325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 79 bin 833'e çıktı. Bu, 1224 ölünün kayda geçtiği 21 Nisan'dan sonra görülen en yüksek günlük rakam oldu. Bir günde 619 bin 941 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 55 milyon 3 bin 851 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 31 bin 624 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

İngiltere

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