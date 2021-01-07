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HDP'den kaçak elektrik kullanımında ısrar eden hanelere destek ziyareti!

Kayıp-kaçak bedelinin önüne geçmek isteyen elektrik dağıtım şirketine direnen hanelerin elektriği kesildi. HDP, elektriği kesilen hanelere destek vermek için ziyaret etti.

Güncel / 07 Ocak 2021 Perşembe 16:30
HDP'den kaçak elektrik kullanımında ısrar eden hanelere destek ziyareti!

Türkiye'de kaçak elektrik kullanımı her geçen gün artıyor...

Geçtiğimiz gün Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için elektrik sayaçlarını direklere taşımak isteyen elektrik dağıtım şirketi ile mahalleli arasında kavga çıktı.



Kimi kadınlar, kaçak elektriğin kullanımını engelleyecek faaliyete izin vermeyerek elektrik trafolarının üzerine çıktı. Ekipler, mahallelinin de saldırması sonrası sayaçları direklere takamadı.

ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Sayaçların takılmasına izin vermeyen hanelerin elektriği, kentteki elektirik dağıtım şirketi tarafından kesildi.



HDP'DEN DAYANIŞMA ZİYARETİ

48 saattir elektriksiz bırakılan hanelere HDP destek verdi. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın da aralarında olduğu partili bir grup, kaçak elektrik kullanımında ısrar eden haneleri ziyaret etti.


MilletvekiliYalım Erez

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