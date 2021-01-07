USD (Alış - Satış) : 7,33 - 7,34 EURO (Alış - Satış) : 9,04 - 9,06

Bakan Süleyman Soylu ifşa etti! Böyle şerefsizlik görülmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yaptığı zulmü sosyal medya hesabından ifşa etti.

Güncel / 07 Ocak 2021 Perşembe 13:17
Bakan Süleyman Soylu ifşa etti! Böyle şerefsizlik görülmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yaptığı zulmü sosyal medya platformu Twitter'da ifşa etti.

"Avrupa seyrediyor"
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor... Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor... Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex ve Avrupa Parlamentosu'nu kınıyoruz... Yunan Parlamentosu Üyesi Notis Mitarachi" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu Twitter üzerinden paylşatığı görüntülerde, Düzensiz göçmenler ait lastik bot Yunan karasularında Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait lastik bot düzensiz göçmen grubuna doğru intikal ediyor. Yunanistan unsuru düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına doğru itiyor. Düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri iten Yunanistan unsuru bölgeden ayrılıyor. Düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılığı görülüyor.

Yunanistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı