Bakan Süleyman Soylu ifşa etti! Böyle şerefsizlik görülmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yaptığı zulmü sosyal medya platformu Twitter'da ifşa etti.



"Avrupa seyrediyor"

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor... Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor... Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex ve Avrupa Parlamentosu'nu kınıyoruz... Yunan Parlamentosu Üyesi Notis Mitarachi" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu Twitter üzerinden paylşatığı görüntülerde, Düzensiz göçmenler ait lastik bot Yunan karasularında Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait lastik bot düzensiz göçmen grubuna doğru intikal ediyor. Yunanistan unsuru düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına doğru itiyor. Düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri iten Yunanistan unsuru bölgeden ayrılıyor. Düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılığı görülüyor.