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Amerika Başkanı Donald Trump azlediliyor!

Amerika'dan son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'ı destekleyenlerin Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olayların ardından ülkede siyasi kriz yaşanıyor. Demokratların önde gelen isimleri Trump'ın azledilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Amerika'da dünyayı şaşkına çeviren son dakika gelişmeleri birbiri ardına yaşanırken masadaki son teklif büyük tartışma getirdi.

Dünya / 07 Ocak 2021 Perşembe 09:06
Amerika Başkanı Donald Trump azlediliyor!

ABD'de Başkan Donald Trump'la ilgili son dakika haberi: Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi.

TRUMP GÖREVDEN AZLEDİLEBİLİR Mİ?

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratların iki isim Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmedi.

ÇANLAR TRUMP İÇİN ÇALIŞIYOR

New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, ABC News'e verdiği demeçte, 'Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum' ifadesini kullandı.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE AZİL GÜNDEMİ!

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de 'Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı' dedi.

YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ

Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da azil maddelerini kaleme aldığı yolunda bir tweet attı. Ilhan Omar, Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmesi ve ABD Senatosu'nca görevden alınması gerektiğini belirtti.

Omar, 'Onun görevde kalmasına izin veremeyiz. Bu, Cumhuriyetimizi koruma meselesidir ve yeminimizi yerine getirmeliyiz' ifadelerini kullandı.

BIDEN YENİDEN KAMERALAR KARŞISINDA

ABD'nin son seçimden galip çıkan başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik 'saldırılara' son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, 'Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin' sözlerini kullandı.

TRUMP'IN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere 'evlerine dönme' çağrısında bulundu. Trump mesajında, seçime hile karıştığı iddiasını da yineledi. Öte yandan Trump'ın saatler sonra çağrı yapması dikkat çeken bir ayrıntıydı.

'Şimdi beni destekleyenler olarak eve dönmeniz gerekir. Huzuru, kanun ve düzeni sağlamamız gerekir. Kanun ve düzen ile insanlarımıza saygı göstermek zorundayız. Çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, (seçimi) hepimizin elinden, benden, sizden ve ülkemizden aldıkları başka bir zaman olmamıştı.

'HUZURU SAĞLAYALIM'

Hileli bir seçim oldu ancak bu insanların ekmeğine yağ süremeyiz. Huzuru sağlamamız lazım. Onun için evinize gidin. Sizi seviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. Çok daha kötü, insanlara nasıl davrandıklarını gördünüz.

Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin.'

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