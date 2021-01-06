HDP'li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke

Meclis'te, terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'de terör propagandasında bulunan vekiller için harekete geçildi.



HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.



ABDULLAH ÖCALAN'IN YEĞENİ DE VAR

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller şöyle:



Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun.