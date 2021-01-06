HDP'li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun'un dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'te.
Meclis'te, terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'de terör propagandasında bulunan vekiller için harekete geçildi.
HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.
ABDULLAH ÖCALAN'IN YEĞENİ DE VAR
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller şöyle:
Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun.