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Dışişleri'nden ABD'de yaşayan vatandaşlara uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarını uyararak "ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:11
Dışişleri'nden ABD'de yaşayan vatandaşlara uyarı!

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE ÇAĞRI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'den ABD'ye itidal çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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