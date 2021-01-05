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İçişleri'nden Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kendisini ‘yalancılıkla’ suçlayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Twitter’dan yanıt verdi. Çataklı, Kaftancıoğlu’nun terör örgütü MLKP’nin kuruculularından Hasan Ocak'a "Komutan" diyerek ‘selam’ durduğu gönderisini de paylaştı.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 19:35
İçişleri'nden Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP İLE İRTİBATLILAR

Çataklı yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." Dedi.
Çataklı ayrıca, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

SADECE 2'Sİ BOĞAZİÇİLİ

Bunun üzerine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çataklı'yı yalancılıkla suçladı. Kaftancıoğlu "İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yalan beyanından sonra İstanbul Valiliğinin doğru ancak eksik açıklamasını, eksikliğini tamamlayarak paylaşalım" diyerek 2 öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi mensubu olduğunu, diğerlerinin farklı üniversitelere mensup olduğunu iddia etti.



YALANCI DERKEN YALANCI OLMAK

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı ise Kaftancıoğlu'na yine Tiwitter'dan tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun kendisini yalancılıkla suçlarken yalancı konumuna düştüğünü belirten Çataklı "Yalacı derken yalancı olmak…Açıklamamda sadece 2'sinin Boğazici Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin. Ayrıca aralarında MLKP Terör Örgütü irtibatlılar var. Hani şu kurucu üyesine selam durduğunuz…" dedi.



TERÖRİSTE 'KOMUTAN' DEDİ

Çataklı ayrıca Kaftancıoğlu'nun terör örgütü MLKP'nin kuruculularından Hasan Ocak'a "Komutan" diyerek 'selam' durduğu gönderisini de paylaştı. Paylaşımda, Canan Kaftancıoğlu, terör örgütünün protesto gösterisinin fotoğrafına "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" yazdığı görülüyor.

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