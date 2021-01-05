FETÖ'cü hain Zekeriya Kuzu'dan skandal başvuru!

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı.







Başvuruların 99 bin 140'ını reddeden ve 13 bin 170'ini ise kabul eden Komisyon'da, 14 bin 320 müracaatın incelemesi ise sürüyor. Göreve dönmek için OHAL Komisyonuna, darbe teşebbüsünde bulunan ve yargılanan 300'den fazla üst düzey rütbeli askerin başvurduğu ortaya çıkmıştı.







Bu isimlerin birçoğu darbe girişimine fiili olarak katıldıklarının tespit edilmesi nedeniyle cezalandırıldı. OHAL Komisyonuna son olarak başvurduğu ortaya çıkan isim ise, 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kurulan suikast timinde yer alan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu oldu.







İÇ HUKUK YOLLARINI TÜKETMEK İÇİN



FETÖ'nün 'Çiğli Üs İmamı' ve aramalarda yakalandığı menfez nedeniyle 'menfez paşası' diye anılan Kuzu, Erdoğan'a yönelik suikast davasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 82,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kuzu, komisyona başvurarak, görevine geri dönme talebinde bulundu. Kuzu'nun, OHAL Komisyonu'na, 'etkili bir iç hukuk yolu' olması nedeniyle başvurduğu değerlendiriliyor. Ret cevabı alması muhtemel olan örgüt mensupları iç hukuk yollarını tüketerek, yargılandıkları dosyaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımayı amaçlıyor.







'CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ SİZE'



Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın ekibinde yer alan Kuzu, darbe gecesi burada rehin alınan koruma polislerine, 'Cehennemi yaşatacağız size. Bunlar daha yeni başlıyor' diyerek küfürlü sözler sarf etmiş, 'Hani inlerimize girecektiniz. Biz sizin ininize girdik' diyen bir isim olarak ön plana çıktı. Kuzu, polislere hitaben ayrıca, 'Kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz. Nerede o, hangi helikopterle gitti, hangi havalimanına inecek, ne zaman kalktı helikopter?' diyerek hakaret ve tehdit içerikli ifadelerde bulunmuştu.







DARBECİ GENERALLER DE BAŞVURMUŞTU



Kuzu'nun izinden gittiği darbeci generaller arasında; eski Tuğgeneral Salih Kırhan, sözde Sıkıyönetim listesinde Bingöl Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan eski Tuğgeneral Yunus Kotaman, Diyarbakır'a atanan eski Tuğgeneral Savaş Beyribey, Kars'a atanan eski Tuğgeneral Ali Avcı, Bolu'ya sözde Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan eski Tuğgeneral İsmail Güneşer yer alıyor.