Boğaziçi Üniversitesi'ndeki DHKP-C marşı okunan skandal eyleme İYİ Parti'den destek!

Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenene eylemde, Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.



Eylem esnasında polislere saldıran isimlerin de, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, terör örgütlerine verdikleri desteğe dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Terör örgütlerinin propaganda alanına dönüşen eylemlere, İYİ Parti, CHP ve HDP'den destek geldi.



CHP'LİLERDEN 'ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA' VURGUSU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'li isimler, 'darbe' imalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek 'örgütlü dayanışma' vurgusu yaptı.



'GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak 'Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek' ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİLİ KAVUNCU'DAN DESTEK TWEETİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Boğaziçi Üniversitesi önünde 'katil polis' sloganları atanlara 'Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz' diyerek destek mesajı paylaştı.



HDP'DEN 'SESİNİZ SESİMİZ' AÇIKLAMASI

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek paylaşımı yapıldı. Mesajda, 'Boğaziçi öğrencileri geleceğine, demokrasiye, hukuka sahip çıkıyor, kayyımı ve dayatmayı reddediyor. Bu itiraz olduğu sürece faşizm bu topraklarda yaşayamayacak. Sesiniz sesimiz, itirazınız itirazımızdır' denildi.