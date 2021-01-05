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Atanması protesto edilen rektör Melih Bulu'dan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atanması Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu hedefini ‘Boğaziçi’ni ilk 100’de görmek istiyorum.’ şeklinde açıkladı.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 18:59
Atanması protesto edilen rektör Melih Bulu'dan açıklama!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu katıldığı canlı yayında, hedefinin Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk 100'e sokacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar
Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nde aralarında terör örgütünden birçok şahsın da katıldığı protestolarla ilgili, 'Burada provokatif bir olay var. Anladığım kadarıyla Boğaziçili kullanıldı. Boğaziçili üniversiteli her türlü protestoyu yapabilir ama olmayanlar kampüse alınmamalı.' ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş'in Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili hedeflerine dair sorduğu soruya ise Bulu, ‘Boğaziçi'ni ilk 100'de görmek istiyorum.' şeklinde cevap verdi.

Melih Bulu şu şekilde konuştu:

'Ben hard rock Metallica dinleyen bir rektörüm'

Burada biraz da çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum, Boğaziçili olarak. Boğaziçi'nin o tarafa, YÖK'e zaman ayırsa biraz ben eminim ki orada çok Boğaziçili olur. Boğaziçili kendini maalesef bu alanda fildişi kuleye koymuştur. Ben Ankara'da daha çok Boğaziçili olmasını düşünüyorum. YÖK'te, TÜBİTAK'ta olmamız lazım. Belki Ankara'ya gidip gelmek zaman alıyor ama bizim daha çok Ankara'da olmamız lazım. Bütün hocalarım şunu söylüyor 'Boğaziçi kültürüne bir şey yapacak mısınız' diyor, asla, öncelikle ben Boğaziçiliyim.

Ben hard rock Metallica dinleyen bir rektörüm. Bu kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum. Ama hocalarımızla mutlaka güncellemeleri yapacağız.

'Boğaziçi'ni ilk 100'e sokma hedefim var'

Diğer taraftan ilk 100 hedefim var benim. Herkes '4 senede Boğaziçi'ni ilk 100'e sokamazsın' diyor. Yaparım, bu konuda iddialıyım. Şu anda 600'de. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım. Akademik alanda, strateji alanda benim yayınlarım, atıflarım fena değildir. Bizim alanda dergiler daha sınırlıdır.

Üniversitelerin sıralamasıyla ilgili benim iki tane önemli makalem var. Sırf bu makalelere baksa insanlar bu işin matematiğini görebilirler. Ben Boğaziçi'ni ilk 100'de görmek istiyorum. Ben özel sektörde de bir süre çalıştım, yöneticilik yaptım. Türk ve yabancı firmalarda. Her zaman hedeflerimiz iddialıydı.

'Boğaziçi biraz geri kaldı'

Hedefi koyduktan sonra hep birlikte düşüneceğiz. Benim Boğaziçi camiasıyla asıl tartışmam gereken konu bu, biz ilk 100'e nasıl ulaşacağız? Öğrencilere birçok şey vadediyorum. Girişimci eko sistemin Boğaziçi'nde, benim hocalık yaptığım dönemlerde çok iyiydi. Boğaziçi biraz geri kaldı. Silikon vadisi bütün dünyaya yayıldı.

Biz Boğaziçi olarak sanki geri kaldık. Özellikle tekno girişimleri kuran, onları büyüten yapılar kurmamız lazım. Burada öğrencilerin ve hocaların mutlaka kendi şirketlerini kurmalarını istiyorum. Bu bütün Boğaziçi mantığını da çok etkileyecektir. Boğaziçi'nin içinde olan girişim kültürünü hayata geçirecektir.

Recep Tayyip Erdoğan

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