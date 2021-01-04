Türk SİHA'ları Yunan'ı titretiyor!

İsrail'den satın alacağı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na bir drone üssü kurmaya hazırlanan Yunanistan'ın yeni planı ortaya çıktı. Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla bir paniğe yol açmış durumda. Yunan medyası, 2020'nin son günlerinde Türkiye'ye karşı yığınak başladığını aktardı, İsrail SİHA'larıyla İskiri'deki Tanagra hava üssünü canlandıracağını ve tüm Ege Denizi'ni güneyden kuzeye izleyeceğini yazdı. Bugün ise Yunan Kathimerini gazetesi, Atina'nın gözünün bir yandan Ocak ayında Türkiye ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlama ihtimalinde olduğunu bildiriyor.



Ancak medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek. Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek. Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak.



Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı. Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek. Milliyet'te yer alan habere göre, üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması. Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.





Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca beş ay süren müzakerelerin ardından askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CAE firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CAE firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak. Geçtiğimiz Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi, Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi gönderdi.



Yunan medyasında, Aralık 2020'de çıkan bir analizde şu ifadeler yer almıştı: "Türk SİHA'larının durdurulması çok zor, bir an önce şu adımlar atılmalı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi.





Geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi. Düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması.