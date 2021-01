Nasa'dan korkutan meteor açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde 220 metrelik bir asteroidin dünyaya yakın bir yörüngeden geçmesinden sonra çok daha büyük olduğu belirtilen bir uzay nesnesinin dünyaya yaklaştığı belirtildi.



2021'in ilk felaketi olduğuna inanılan olayın dünyaya bir asteroidin çarpacağını öngörmüş kötü şöhretli kâhin Nostradamus'un öngörüsüyle örtüşmesi rahatsızlık yarattı. 270 metre çapında olan ve 'oldukça büyük ve tehlikeli olduğu değerlendirilen bir asteroid bilim insanlarını harekete geçirdi. Pazartesi günü, 32 metrelik asteroit 2021 AB ve 11 metrelik 2012 BT1, sırasıyla 842.000km ve 5,2 milyon kilometre mesafeden geçecek. Çarşamba günü ise 2021 AC adlı 62 metrelik asteroid 3,5 milyon kilometre kadar yakınlaşacak.



ASTEROİDİN ADI '2016 C0247'



Ardından bilim insanlarını harekete geçiren 270 metre çapında olduğu düşünülen 2016 C0247 adlı asteroid dünyaya 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.



Bunu 7,4 milyon kilometre mesafeden dünyayı zararsız bir şekilde geçecek olan 32 metrelik 2018 KP1 takip edecek. Bu uzay kayalarının hiçbiri dünya için herhangi bir doğrudan risk oluşturmazken, bilim insanlarını harekete geçirdi, bilim insanları erken tespit sistemlerini iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyor.



NOSTRADAMUS VE KEHANETİ



14 Aralık 1503 doğumlu, dünyaca ünlü Fransız doktor, eczacı ve astrolog Nostradamus, 3797 yılına kadar (tahminine göre dünyanın sonu) 6,338 kehanet yayınladı ve bunların birçoğu görünüşe göre doğru çıktı.



Nostradamus'un, ilk olarak 1555'te yayınlanan 'Les Propheties' adlı kitabında, Adolf Hitler'in yükselişi, II.Dünya Savaşı, 11 Eylül terörist saldırısı, Fransız Devrimi ve atom bombası gibi büyük dünya olaylarını tahmin ettiği iddia ediliyor.



Nostradamus 2021 ile ilgili 'Gökyüzünde ateş ve uzun bir kıvılcım izi görülür.' sözlerini kullanmıştı.



Birçoğu bunun depremleri ve diğer doğal afetleri tetikleyecek bir asteroit veya kuyruklu yıldız çarpışmasına üstü kapalı bir referans olduğuna inanıyor.



NOSTRADAMUS VE 2021 KEHANETLERİ



Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.



Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.



Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde:



"İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek."



Bu kehanette:



-İkizler yılı / 2020

-Gece yaratıkları / Yarasa

-Veba / Koronavirüs

-7 tepeli diyar / İtalya

-İnsanların alacakaranlığı - Yaşlı insanlar

-Toza dönüştürmek - Ölüm



Şeklinde yorumlandı. Bu kehanet ve yapılan yorumlar kısa süre içinde sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ancak işin gerçeği ise bambaşka.



Bu dörtlük veya kehanet, Nostradamus'un kitabında yer almıyor. Kitapta benzer bir yazı bile yok. Ayrıca 2020'den önce Nostradamus ve kehanetleri hakkında yazılan yazılarda, kitaplarda, araştırmalarda sözde koronavirüs kehaneti yer almıyor.



2021 KEHANETLERİ ARASINDA YOK YOK



Kovid-19 salgını, deprem ve savaşla dolu bir yılın sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un kehanetleri yeni yılda da dünyayı büyük felaketlerin beklediğini işaret etti. Daily Mirror'ın haberine göre Nostradamus'un kehanetlerinden 6 tanesi şöyle:



Zombi Salgını



16. yüzyılda yaşayan Nostradamus' a göre Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silah da bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecek.



Kitlesel Kıtlık



Kahin, zombi salgını yetmezmiş gibi 2021'de tüm dünyayı etkileyecek büyük bir kıtlık yaşanacağını da iddia etti. Nostradamus'un dünyanın sonuna dair kehanetlerine göre devasa kıtlık, depremlerin ve salgınların artmasıyla ortaya çıkacak.



Güneş Fırtınası



Nostradamus, dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını da öne sürdü. Buna göre çoğu ülkeden kitlesel göçler başlarken, birçok devlet epey kısıtlı sayıda kalan doğal kaynaklar için amansız bir savaşa girişecek.



Göktaşı Çarpması



2021'de dünyayı bekleyen felaketlerden biri de göktaşı çarpması. Nostradamus'un kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğa felaketleri yaşanacak. Bazı bilim insanları, NASA'nın incelediği 2009 KF1 göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalı olduğunu belirtmişti. Bu ihtimal düşünüldüğünde kehanet daha da korkucu bir hal alıyor.



Büyük Depremler



Kahine göre yeni yılda dünyayı kötü depremler de bekliyor. Nostradamus Amerika kıtasında büyük bir depremin etkili olacağını söyledi. Kahin hatta bu felaket için tam tarih de verdi – 25 Kasım 2021.



Beynine Çip Yerleştirilmiş Askerler



Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021'de korkutucu boyutlara ulaşabilir. Nostradamus, yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söyledi. Kehanetlerine göre bu süper-askerler insanlığı kurtarmak için mücadele verecek.



BABA VANGA'NIN 2021 KEHANETLERİ



Bugüne kadar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 11 Eylül saldırılarına, Çernobil faciasından Prenses Diana'nın ölümüne ve Brexit'e kadar birçok olayı önceden bildi.



1989 yılında Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağını söylemesi gözleri görmeyen kahini dünya çapında üne kavuşturdu.Kabus gibi geçen 2020'nin ardından 2021'e sayılı günler kala, gözler bir kez daha Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın tahminlerine çevrildi.



Gözleri görmeyen Baba Vanga'ya göre, 2021'de insanlık koronavirüs salgınıyla boğuşurken kansere çare bulunacak ve hastalık zincire vurulacak. Gelecek yılın tahminleri arasında Rusya lideri Vladimir Putin'in suikaste kurban gideceği bulunuyor. Suikaste girişecek kişi bir Rusya vatandaşı olacak.



ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump için 2021 hiç de iyi geçmeyecek. Baba Vanga'ya göre, Trump gizemli bir hastalığa yakalanacak. 2021 tahminleri arasında ABD'nin 45. başkanının, yani Trump'ın gizemli hastalığı beyin travması ve sağırlığa yol açacak. Gelecek yıl petrol üretiminin duracağını, dünyanın dinleneceğini tahmin eden Baba Vanga, trenlerin ise güneş enerjisiyle uçacağını öngördü. Radikal teröristlerin Avrupa'da kimyasal silah kullanacağını belirten Baba Vanga, ayrıca dünyanın büyük felaketler yaşayacağını söyledi.



"Sonuçlar insanları değiştirecek. Zor zamanlar gelecek" diyen kahin, 2021'de bir ejderhanın ortaya çıkacağını tahmin etti:



"Ortaya çıkacak güçlü ejderha insanlığı ele geçirecek. Üç dev birleşenden oluşacak. Avrupa ekonomisi çökecek."



Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Bulgar kahinin tahminleri arasında bazı insanların kırmızı para kullanacağı da var. Gördüğü sayılar ise 100, 5 ve birçok sıfır.Tercümanlarına göre, Baba Vanga'nın ejderha olarak gördüğü aslında Çin. Üç dev ise Rusya, Hindistan ve Çin. Söz konusu kırmızı paralar ise 100 Yuan ve 500 Ruble.Ünlü kahine göre insanlık gelecek 200 yıl içinde uzaylılarla iletişime geçecek, evrende yaşam keşfedilecek ve birden dünyada yaşamın nasıl başladığı görünecek.



İlginç tahminleriyle büyük takipçi kitlesine sahip olan Baba Vanga, bugünkü Makedonya topraklarında dünyaya gözlerini açtı.



12 yaşında kör oldu, bir fırtına tarafından sürüklendi ve takipçilerine göre bu olaydan sonra geleceği görmeye başladı.Takipçilerine göre söylediklerinin yüzde 85 doğru çıkan Baba Vanga, Bulgaristan'da 1996 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti.



Hayattayken iki dünya savaşı birden yaşayan Baba Vanga'ya göre, kıyamet 5079 yılında kopacak.Ölümünün üzerinden neredeyse çeyrek asır geçmesine rağmen her yıl sonunda gündeme gelen kahinle ilgili Washington Post gazetesi 2012 yılında bir haber yayınlamıştı.



Gazetenin araştırmasına göre, Baba Vanga adına gündeme getirilen tahminlerin çoğu aslında viral olan Rus sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı. Sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu.



Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım. " dedi.