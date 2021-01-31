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CHP'de sızıntı krizi! İBB'yi peşkeş görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü...

İBB'nin CHP ve yandaşlarına açıkça peşkeş çekildiğinin, işe alınacakların parti ve ittifak ortaklarından seçildiğini ortaya koyan video kaydı sonrası CHP'de kriz çıktı.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 09:16
CHP'de sızıntı krizi! İBB'yi peşkeş görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü...

CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda kaydedilen görüntüler sosyal medyaya düştü. O görüntülerde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın, İBB'deki kadrolaşmayı itiraf ettiği ifadeler yer alırken, Nas'ın, 'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor' ifadelerini kullandığı duyuluyordu.

ACİL TOPLANTI KARARI

18 Ekim tarihli toplantıya ait olduğu değerlendirilen skandal görüntüler sonrası CHP'nin kadrolaşmada nasıl taksimata gittiği gün yüzüne çıkarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ana muhalefet partisinin temsilcileri, büyükşehir belediyesinde yaşanan kadrolaşmanın itiraf edildiği görüntüler karşısında tek kelime edemedi. İttifak paydaşlarına kontenjan açtıklarını söyleyen Nas, AK Parti'ye sık sık asılsız suçlamalarda bulunan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı 3 gündür sessizliğini koruyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu çılgına çeviren görüntülerin ifşa olmasının ardından CHP Meclis Grubu'nun acil toplantı kararı aldığı öğrenildi. Toplantıda görüntülerin sosyal medyaya nasıl düştüğü ve nasıl sızdırıldığı konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi.

BELEDİYEYİ YAĞMALIYORLAR

- AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş: İBB'yi resmen yağmalıyorlar, yandaşlarına peşkeş çekiyorlar.
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: İstanbul'a tek çivi çakmayan, vaatleri fos çıkan İBB Başkanı'na yalancılık, partizanlık ve tembellik ödülü verilmesini öneriyorum. Kimden mi? Bu işlerin ustası Kılıçdaroğlu'ndan.
- İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: İki senedir 'Her şeyleri yalan ve illüzyon' dememiz boşuna değil. Bir kez daha gördük ki bu video İBB'deki partizanlığın açıkça itirafıdır.

MilletvekiliSaadet PartisiKemal KılıçdaroğluDemokrat PartiMehmet Muş

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