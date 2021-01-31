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2021 ‘Bizim Yunus’un yılı olacak!

Başkan Erdoğan, 2021’in “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Erdoğan, Yunus Emre’nin çağının çok ötesinde bir şair olduğunu vurguladı

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 10:20
2021 ‘Bizim Yunus’un yılı olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Dünkü Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alındığı hatırlatıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlediğini ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

'Yunus 'yetmiş iki millete bir göz ile bakmak' ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine katkılar sağlayarak insanları ortak değerler etrafında birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır. Yunus Emre'nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının 'Bizim Yunus' olarak anılması, Yunus Emre'nin mirası olan Türkçe'nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla 'Dünya Dili Türkçe' adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine karar verilmiştir.'

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini duyuran Erdoğan şunları söyledi: 'Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'

Yunus EmreRecep Tayyip Erdoğan

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