Twitter'da bir anda Başkan Erdoğan'a karşı düzenlenen hakaret etiketinin izi bulundu! Yurtdışındaki FETÖ'cüler başlatmış

ABD MERKEZLİ TWİTTER YİNE SESSİZ KALDI!

Paylaşımların ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin kampanyanın karşılıksız kalmaması çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi yaptığı ilk incelemede Türkiye'de temsilcilik açmamakla direnen Twitter'ın sessiz kaldığı hashtag'in yurt dışı kaynaklı olduğunu tespit etti.

FETÖ'CÜ KULLANICILAR ARAŞTIRILIYOR

Terör örgütü FETÖ' nün algı operasyonu yapmak amacıyla zaman zaman yaptığı girişimlerden biri olduğu değerlendirilen ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen kirli kampanyaya yurt içinde katılarak paylaşımda bulunan Türkiye içindeki sosyal medya kullanıcılar inceleme altına alındı. İnceleme sonunda kullanıcılarla ilgili yasal işlem yapılacağı öğrenildi.