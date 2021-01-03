KAFTANCIOĞLU ve CHP’LİLER MÜHRÜ KIRIP KAÇAK YAPIYA GİRDİ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulması üzerine, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan denetim sonucunda, “onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı” tespitiyle bina mühürlenmişti.







Denetim tutanağında “şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi” gerektiği belirtilmişti.



İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP'ye “binayı ya eski haline döndürmesi ya da tadilat ruhsatı alması” için, Sarıyer Belediyesine de kaçak yapıyla ilgili gerekli işlem ve kontrolleri yapması için 4 Ocak'a kadar süre vermişti.







Ancak, CHP İstanbul İl Başkanlığı, denetim tutanağında gerekli izin ve şartları yerine getirmeden kullanılamayacağı belirtilmesine rağmen binayı kullanmaya devam etti.



Mühürlendiği tarihten bugüne kadar kaçak olarak kullanımı sürdürülen binada, Canan Kaftancıoğlu başkanlığında toplantılar gerçekleştirilirken; CHP genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, İstanbul milletvekilleri ve ilçe başkanları da bir araya geldi. Bu toplantılar, fotoğraflı şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığının resmi Twitter hesabından da duyuruldu.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “yeni yılı yeni il başkanlığı binasında karşıladıklarını” belirterek, “onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın” kaçak binayı kullanmaya devam ettiklerini açıkça itiraf edip hukuk tanımazlığını ortaya koydu.



Kaftancıoğlu, ayrıca binaya giydirilen Atatürk posteriyle de kaçak yapı usulsüzlüğünü Atatürk istismarıyla perdemeleye çalıştı.





